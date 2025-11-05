  1. Clients Privés
Basketball - SBL Monthey refroidi sur le fil, devant son public

ATS

5.11.2025 - 22:28

La 7e journée de SBL a vu Nyon s'imposer sur le fil 96-95 à Monthey. Massagno a lui battu les Starwings 102-98.

Le joueur valaisan Nilan Rungasamy, balle en main avant de placer l'attaque montheysanne. 
Le joueur valaisan Nilan Rungasamy, balle en main avant de placer l'attaque montheysanne. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.11.2025, 22:28

Un panier de Malyk Rebetez à une seconde la fin a permis aux Vaudois de l'emporter au Reposieux. Fritschi a manqué son tir au buzzer pour les Chablaisiens.

SBL. Surprise majuscule : Monthey terrasse le champion

SBLSurprise majuscule : Monthey terrasse le champion

A Massagno, Camren Hayes a enquillé 36 points, alors que Zaïd Weibel en a inscrit 35 (en vain) dont un 8/12 à 3 pts pour les Bâlois. Entre la 3e et la 6e place, les Starwings, Massagno, Pully Lausanne et Nyon sont à égalité avec 3 victoires pour autant de défaites.

Basketball - SBL. Monthey s'impose pour la première fois de la saison

Basketball - SBLMonthey s'impose pour la première fois de la saison

