La 7e journée de SBL a vu Nyon s'imposer sur le fil 96-95 à Monthey. Massagno a lui battu les Starwings 102-98.

Le joueur valaisan Nilan Rungasamy, balle en main avant de placer l'attaque montheysanne. KEYSTONE

Un panier de Malyk Rebetez à une seconde la fin a permis aux Vaudois de l'emporter au Reposieux. Fritschi a manqué son tir au buzzer pour les Chablaisiens.

A Massagno, Camren Hayes a enquillé 36 points, alors que Zaïd Weibel en a inscrit 35 (en vain) dont un 8/12 à 3 pts pour les Bâlois. Entre la 3e et la 6e place, les Starwings, Massagno, Pully Lausanne et Nyon sont à égalité avec 3 victoires pour autant de défaites.