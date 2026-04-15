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Basketball - SBL Nyon remporte le premier match de la finale sur le parquet d'Elfic

ATS

15.4.2026 - 22:35

Nyon a remporté le premier match de la finale des play-off de SBL mercredi sur le parquet d'Elfic Fribourg (82-70). Les championnes de Suisse en titre ont fait la différence après la mi-temps.

Indira Vilolo Dos Santos et les Nyonnaises se sont imposées 82-70 à Fribourg.
Indira Vilolo Dos Santos et les Nyonnaises se sont imposées 82-70 à Fribourg.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.04.2026, 22:35

Les deux équipes étaient en effet au coude-à-coude après les deux premiers quarts-temps (36-37). Mais les Nyonnaises se sont envolées dès la reprise pour prendre un avantage définitif sur les récentes vainqueures de la Coupe de Suisse.

Basketball. Patrick Baumann Swiss Cup : les clubs fribourgeois sacrés

BasketballPatrick Baumann Swiss Cup : les clubs fribourgeois sacrés

Les Fribourgeoises auront l'occasion de rebondir dimanche lors de l'acte II qui se déroulera également à Saint-Léonard (16h00). L'an dernier, elles avaient remporté le premier match avant de subir la loi des Nyonnaise (3-1).

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