Nyon a remporté le premier match de la finale des play-off de SBL mercredi sur le parquet d'Elfic Fribourg (82-70). Les championnes de Suisse en titre ont fait la différence après la mi-temps.

Indira Vilolo Dos Santos et les Nyonnaises se sont imposées 82-70 à Fribourg. KEYSTONE

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Les deux équipes étaient en effet au coude-à-coude après les deux premiers quarts-temps (36-37). Mais les Nyonnaises se sont envolées dès la reprise pour prendre un avantage définitif sur les récentes vainqueures de la Coupe de Suisse.

Les Fribourgeoises auront l'occasion de rebondir dimanche lors de l'acte II qui se déroulera également à Saint-Léonard (16h00). L'an dernier, elles avaient remporté le premier match avant de subir la loi des Nyonnaise (3-1).