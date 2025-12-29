  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tournée des 4 tremplins Domen Prevc tutoie les cimes, les Suisses rasent le sol

ATS

29.12.2025 - 18:36

Gregor Deschwanden a été le meilleur Suisse lors du premier concours de la Tournée des 4 tremplins. A Obertsdorf, le Lucernois s'est classé 23e. La victoire a souri au favori slovène Domen Prevc.

Keystone-SDA

29.12.2025, 18:36

29.12.2025, 18:46

Deschwanden, qui semble en reprise après un récent passage difficile, a effectué deux sauts presque identiques, à 127 et 128 m. Sandro Hauswirth (26e) s'est également qualifié pour la finale du top 30. Il s'est posé à 125 et 123 m.

Oberstdorf. Trois Suisses qualifiés pour le premier concours

OberstdorfTrois Suisses qualifiés pour le premier concours

Le vétéran Simon Ammann, en lice pour sa 27e tournée, n'est pour sa part pas parvenu à se hisser en finale. Avec un saut de 122 m, il a été battu de peu dans son duel par le Norvégien Halvor Egner Granerud et a fini 35e.

Prevc monstrueux

Pour la victoire, Prevc a littéralement écrasé le concours. Il a livré deux énormes sauts à 141,5 et 140 m.

Tournée des Quatre Tremplins. Domen Prevc en favori, les Suisses en catimini

Tournée des Quatre TremplinsDomen Prevc en favori, les Suisses en catimini

Cela lui a permis de devancer de 17,5 points ses dauphins, son compatriote Timi Zajc et l'Autrichien Daniel Tschofenig. Le Slovène a pleinement justifié son statut de favori pour remporter la Tournée, dix ans après son frère aîné Peter.

Les plus lus

Une Argovienne envoie de l’argent à sa mère en Thaïlande et réclame une déduction fiscale
«Cela ne pouvait pas se passer ainsi» - Swiss-Ski a douté du succès de Shiffrin !
Brigitte Bardot sera inhumée le 7 janvier à Saint-Tropez
La «Shakira du ski» espérait des débuts différents en Coupe du monde
Le boxeur Anthony Joshua impliqué dans un accident ayant fait deux morts
Serena Williams aux côtés de Venus Williams le jour de son mariage