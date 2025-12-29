Gregor Deschwanden a été le meilleur Suisse lors du premier concours de la Tournée des 4 tremplins. A Obertsdorf, le Lucernois s'est classé 23e. La victoire a souri au favori slovène Domen Prevc.

🇸🇮 Alegría máxima para Eslovenia con doblete en Oberstdorf



⛷ 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐜 se hace con el primero de los Cuatro Trampolines con su compatriota Zajc compartiendo el segundo puesto con el austriaco Tschofenig#CuatroTrampolines pic.twitter.com/n6YqFb7XjH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) December 29, 2025

Keystone-SDA ATS

Deschwanden, qui semble en reprise après un récent passage difficile, a effectué deux sauts presque identiques, à 127 et 128 m. Sandro Hauswirth (26e) s'est également qualifié pour la finale du top 30. Il s'est posé à 125 et 123 m.

Le vétéran Simon Ammann, en lice pour sa 27e tournée, n'est pour sa part pas parvenu à se hisser en finale. Avec un saut de 122 m, il a été battu de peu dans son duel par le Norvégien Halvor Egner Granerud et a fini 35e.

Prevc monstrueux

Pour la victoire, Prevc a littéralement écrasé le concours. Il a livré deux énormes sauts à 141,5 et 140 m.

Cela lui a permis de devancer de 17,5 points ses dauphins, son compatriote Timi Zajc et l'Autrichien Daniel Tschofenig. Le Slovène a pleinement justifié son statut de favori pour remporter la Tournée, dix ans après son frère aîné Peter.