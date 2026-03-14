L'absence du roi Johannes Hösflot Klaebo, forfait après sa chute et sa commotion subies lors du sprint jeudi, n'a pas empêché les Norvégiens d'imposer leur loi dans le 50 km en skating d'Oslo/Holmenkollen. Ils ont même signé un octuplé devant leur public, Einar Hedegart s'imposant au sprint devant Harald Amundesn.

Einar Hedegart on Holmenkollenin KUNKKU! 🇳🇴👑



Miesten viidenkympin kisa oli norjalaisten dominointia sillä kahdeksan ensimmäistä olivat vuonomaan edustajia. Alexander Ståhlberg oli parhaana suomalaisena 22.#ViaplayTalvi pic.twitter.com/FDDgaJJLXO — Viaplay Urheilu (@ViaplayUrheilu) March 14, 2026

Keystone-SDA ATS

Spécialiste de biathlon au départ, Einar Hedegart conclut donc de la plus belle des manières sa saison en ski de fond. Le Norvégien de 24 ans, quadruple médaillé aux JO de Milan-Cortina (avec deux titres, en relais et en sprint par équipe), avait remporté le marathon de l'Engadine six jours plus tôt.

Meilleur Suisse, Beda Klee a franchi la ligne d'arrivée en 17e position, à 1'54''1, Cyril Fähndrich finissant 21e. Le Fribourgeois Antonin Savary a terminé quant à lui au 29e rang, à 3'35''1. Les futurs retraités Jason Rüesch et Candide Pralong se sont quant à eux classés respectivement 30e et 44e.