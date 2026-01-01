Dimanche soir, le monde du sport suisse aura les yeux rivés sur Zurich qui accueillera la cérémonie des Sports Awards 2025. Marco Odermatt et Ditaji Kambundji sont les favoris «logiques» pour les titres les plus convoités, ceux de sportif et de sportive suisse de l'année. Mais tout est possible.

Manuel Akanji, à gauche, et Marco Odermatt, à droite, tous deux récompensés en 2023. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Marco Odermatt s'apprête à signer une grande première: si le Nidwaldien venait à être désigné pour la cinquième fois consécutive sportif suisse de l'année, il ferait mieux que Roger Federer lui-même. L'ancien tennisman bâlois a certes été récompensé sept fois, mais jamais plus de quatre à la suite (2003 à 2007).

Désormais quadruple vainqueur du général de la Coupe du monde, «Odi» a aussi remporté en 2025 le titre de champion du monde de super-G. Deux autres athlètes de Swiss-Ski sont en lice: Franjo von Allmen, champion du monde de descente, et Loïc Meillard, qui a marqué l'histoire du ski suisse en remportant l'or en slalom à Saalbach.

Ce trio alpin est complété par deux sportifs qui ont réalisé des exploits historiques: le roi de la lutte Armon Orlik, premier Grison à remporter la Fédérale, et le gymnaste artistique Noe Seifert, qui a décroché le bronze au concours général des Mondiaux, la première médaille suisse dans la discipline reine depuis 75 ans.

Reste le «cas» Noè Ponti. Soutenu par tout un canton, le Tessinois peut devenir le deuxième nageur après Etienne Dagon (1984) à être désigné sportif suisse de l'année. Ses titres de champion du monde, ses records du monde en petit bassin et la confirmation de sa classe mondiale également en bassin de 50 mètres font de lui un challenger sérieux qui pourrait briser la suprématie des sports de neige.

Kambundji au-dessus du lot

Chez les femmes, la situation de départ promet autant de suspense, avec une densité de classe mondiale comme rarement auparavant. Mais une candidate se dégage: la Bernoise Ditaji Kambundji, première championne du monde de l'athlétisme suisse, dans une discipline du sprint à la densité folle qui plus est (100 m haies).

Lara Gut-Behrami, déjà triple lauréate (2016, 2023, 2024), est la seule nominée sans titre mondial en année d'élection. Les autres candidates ont toutes conquis de l'or mondial en 2025: Camille Rast en slalom, Mathilde Gremaud en slopestyle, les cyclistes Alessandra Keller en short-track en VTT et Marlen Reusser en contre-la-montre.

La décision sera prise dans le cadre du gala télévisé qui sera retransmis par les trois chaînes nationales et au cours duquel le public pourra voter pour déterminer qui entrera finalement dans l'histoire. En plus des deux catégories principales, d'autres prix seront décernés.

Fischer pour un «doublé»

L'équipe de Suisse masculine de hockey sur glace, grâce à sa nouvelle médaille d'argent mondiale, l'équipe nationale féminine de football, qui s'est hissée pour la première fois en quart de finale d'un Euro, à domicile, ainsi que le duo Meillard/von Allmen, champion du monde de combiné alpin, sont ainsi candidats au titre d'"équipe de l'année».

Les succès des équipes se reflètent d'ailleurs également dans l'élection de l'entraîneur de l'année, avec Pia Sundhage (football) et Patrick Fischer (hockey sur glace), les principaux responsables des deux équipes nationales nominées, ainsi que Florian Clivaz, qui a mené Ditaji et Mujinga Kambundji à des titres mondiaux.

Dans la catégorie des sportifs paralympiques, la gagnante de l'année dernière Catherine Debrunner, Marcel Hug et Flurina Rigling s'affronteront. Pour le titre de MVP de l'année, six candidats sont en lice: Sven Andrighetto et Leonardo Genoni (tous deux hockey sur glace), Lara Heini (unihockey), Tabea Schmid (handball) ainsi que Géraldine Reuteler et Yann Sommer (tous deux football).

Six athlètes masculins nominés Loïc Meillard (ski alpin) : champion du monde de slalom, bronze mondial en géant, 3e au classement général de Coupe du monde, 2e en Coupe du monde de slalom, 3e en Coupe du monde de géant, 7 podiums en Coupe du monde (dont 2 victoires)

Marco Odermatt (ski alpin) : champion du monde de Super-G, 1er au classement général de Coupe du monde, 1er en Coupe du monde de géant, de Super-G et de descente, 17 podiums en Coupe du monde (dont 9 victoires)

Armon Orlik (lutte) : Roi de la lutte, 2 autres victoires en Fête

Noè Ponti (natation) : argent aux Mondiaux sur 50 et 100 m papillon, champion du monde en petit bassin sur 50 m papillon, 100 m papillon et 100 m 4 nages, 3 records du monde en petit bassin, 8 records de Suisse (2 en grand bassin/6 en petit bassin), 2 victoires en Coupe du monde en petit bassin

Noe Seifert (gymnastique artistique) : médaille de bronze au concours général des CM

Franjo von Allmen (ski alpin) : champion du monde de descente, 2e en Coupe du monde de descente, 6 podiums en Coupe du monde (dont 3 victoires) Montre plus