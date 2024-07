Vainqueur du Tour de France en 2010 et attaquant dans l'âme, Andy Schleck invite Tadej Pogacar à freiner ses ardeurs face à Jonas Vingegaard, qu'il désigne, dans un entretien à l'AFP, comme son favori à la veille de l'entrée dans les Pyrénées.

«Pogacar est le meilleur coureur du monde mais Vingegaard est le meilleur coureur du Tour de France et en gagnera plus que lui», souligne le Luxembourgeois de 39 ans, qui s'était imposé cette année-là au sommet du Tourmalet au menu dès samedi.

Andy Schleck, Tadej Pogacar a déjà attaqué six fois depuis le début du Tour. En fait-il trop ?

«J'adore sa façon de courir. C'est quelqu'un qui s'ennuie quand il y a une étape plate. Hier (jeudi), il avait envie de sprinter avec les Van Aert et compagnie ! Mais voilà, il est là pour gagner le Tour. Et je ne suis pas certain qu'il ait choisi la bonne tactique. Il est en jaune, il a 1:14 d'avance sur Vingegaard. Ce n'est pas à lui d'ouvrir la course. C'est à la Visma de rouler pour essayer de changer le classement. Pogacar peut se contenter de suivre. Il est dans un fauteuil confortable. Mais il se comporte comme s'il était nerveux.»

Est-ce qu'il fait un complexe face à Vingegaard qui l'a dominé lors des deux dernières éditions ?

«Au Lioran (mercredi), il a pris un coup au moral. Même s'il dit que ça ne le touche pas, ça reste dans la tête. On le sent fébrile à vouloir gagner un maximum de temps avant la montagne. Peut-être a-t-il atteint son pic de forme. Est-ce qu'il peut le maintenir encore huit jours ? C'est une vraie inconnue, alors que la dernière semaine est la plus dure que j'ai jamais vue dans l'histoire du Tour. Je ne suis pas convaincu non plus de la tactique de son équipe. Si demain (samedi, NDLR) UAE roule encore dans le Tourmalet pour éliminer 80% du peloton, je ne comprends plus rien au cyclisme moderne.»

Vingegaard vous étonne ?

«Pas tant que ça. Une équipe comme Visma ne va jamais prendre le risque de brûler un coureur de sa valeur. C'est un six étoiles et s'ils avaient eu le moindre doute après ses blessures, ils ne l'auraient pas aligné. Ça peut tuer une carrière. Non, ils savaient qu'il allait être fort.»

Risque-t-il tout de même de payer son manque de préparation ?

«Pour moi, la journée sans, s'il en a une, elle est derrière lui. Sur les premiers efforts, on a vu qu'il a vraiment souffert. Mais là il est parti pour aller attaquer le maillot jaune.»

Vingegaard va gagner selon vous ?

«Je pense qu'il va gagner oui. Pour moi c'est le favori et on va avoir un scénario similaire à celui des deux dernières années. Ok, Pogacar est le meilleur coureur du monde, clairement. Il a gagné le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, l'Amstel. Il n'a pas encore remporté Milan-Sanremo mais il va le faire. Et je suis sûr qu'il peut aussi gagner Paris-Roubaix. Mais Vingegaard est le meilleur coureur du Tour de France et il en gagnera plus que Pogacar.»