  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA OKC «balaye» Phoenix au 1er tour des play-off

ATS

28.4.2026 - 07:28

Tenant du titre, Oklahoma City s'est hissé sans trembler au 2e tour des play-off de NBA. Le Thunder a «balayé» les Suns en quatre matches en s'imposant 131-122 lundi à Phoenix.

Keystone-SDA

28.04.2026, 07:28

28.04.2026, 07:38

OKC, qui affichait le meilleur bilan de la Ligue au terme de la saison régulière (64 victoires-18 défaites), signe ainsi son troisième «sweep» consécutif au 1er tour des séries finales. Le Thunder affrontera les Lakers ou les Rockets de Clint Capela en demi-finale de la Conférence Ouest.

Oklahoma City a une nouvelle fois pu compter sur son MVP Shai Gilgeous-Alexander pour faire la différence lundi. Le meneur canadien a réussi 31 points, distillant 8 passes décisives. Son équipe a brillé derrière la ligne des 3 points, avec 50% de réussite dans cet exercice (17/34).

Tête de série no 1 à l'Est, Detroit (60-22) est en revanche au bord du précipice. Les Pistons se sont inclinés 94-88 lundi sur le parquet d'Orlando, qui mène désormais 3-1 dans cette série. Le Magic, qui a dû passer par les barrages pour disputer les play-off, n'a pas gagné la moindre série depuis 16 ans.

Les plus lus

Un jeune trader fait perdre 2,3 milliards à l'UBS – Un coupable trop idéal ?
Projet d'usine chimique suspendu à Mutenz: la politique de Trump en cause?
Etats-Unis: une femme accouche en plein vol !
Trump réclame le renvoi de l'animateur Jimmy Kimmel
«Ça m'a détruite entièrement» - Laurence Boccolini parle de son ex-mari
«Le lobbying d'UBS met le Parlement sous pression»