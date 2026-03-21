Le Thunder, sacré champion NBA l'an passé, ne se rendra pas à la Maison Blanche comme le veut la tradition. Oklahoma City évoque des problèmes «de calendrier», écrivent plusieurs médias vendredi.

The OKC Thunder will skip a visit to the White House this year, per @JoelXLorenzi pic.twitter.com/4VI66qb0CW — NBACentral (@TheDunkCentral) March 20, 2026

Keystone-SDA ATS

«Nous avons été en contact avec la Maison Blanche et nous sommes reconnaissants de nos échanges, mais le calendrier ne fonctionnait tout simplement pas», a déclaré la franchise auprès de The Athletic notamment.

Le Thunder, en tête de la Conférence Ouest à l'approche de la fin de la saison régulière, joue à Washington sur le parquet des Wizards samedi, son seul déplacement de la saison dans la capitale. OKC se rendra ensuite à Philadelphie lundi.

Depuis 1963

Les champions NBA sont conviés à la Maison Blanche depuis la visite des Boston Celtics en 1963, mais la tradition n'a pas toujours été respectée ces dernières années, dans un geste politique. Les Golden State Warriors avaient émis des réserves quant à une visite auprès de Donald Trump lors de son premier mandat en 2017.

Le dirigeant républicain avait alors déclaré avoir retiré l'invitation, comme en 2018 lors de leur nouveau sacre. La franchise californienne avait en revanche bien rendu visite à Joe Biden en 2022 lors de son dernier titre.

Plusieurs équipes professionnelles américaines avaient décliné une visite à la Maison Blanche lors du premier mandat de Trump, qui a récemment accueilli en grande pompe l'équipe nationale masculine de hockey sur glace championne olympique à Milan.