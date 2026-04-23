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NBA OKC éteint Phoenix, Détroit égalise contre Orlando

ATS

23.4.2026 - 09:15

Le champion en tire Oklahoma City a infligé mercredi une nouvelle lourde défaite à Phoenix pour mener 2-0 dans leur série du premier tour de play-offs NBA. Détroit, surpris au premier match, a égalisé contre Orlando.

Keystone-SDA

23.04.2026, 09:15

Avec 37 points de sa vedette canadienne Shai Gilgeous-Alexander, l'Oklahoma City Thunder a dominé les Phoenix Suns (120-107) et ainsi réussi le doublé à domicile avant de poursuivre la série en Arizona les 25 et 27 avril.

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«Shai a fait les bons choix toute la soirée, a souligné son entraîneur Mark Daigneault. Il a été remarquable dans le jeu, il a parfaitement fait circuler le ballon, imposé un super rythme et nous a obtenu de très bonnes positions de tir».

Outre celle de son MVP en titre, candidat à sa succession, le Thunder a bénéficié des bonnes prestations de Chet Holmgren en particulier dans le troisième quart-temps au cours duquel il a inscrit 11 de ses 19 points et réussi trois de ses quatre contres.

Jalen Williams, qui n'a pu jouer que 33 matchs en saison régulière, a lui aussi inscrit 19 points mais a été contraint de quitter le parquet sur blessure durant le troisième quart-temps.

En dehors de ce revers, OKC qui tente de devenir la première équipe à enchaîner deux titres depuis Golden State en 2017 et 2018, n'a pas tremblé. Le Thunder a creusé un écart de 26 points en début de quatrième quart-temps et géré le sursaut des Suns qui n'ont pu revenir qu'à 10 points, à moins de quatre minutes de la sirène finale.

Pas de panique à Détroit

Après la défaite inaugurale sur son parquet, Détroit – meilleure équipe de la saison régulière à l'Est – a remis les pendules à l'heure et remporté l'acte II face à Orlando 98-83 pour égaliser dans la série.

Les Pistons se sont appuyés sur une défense de fer et ont pu compter sur Cade Cunningham (27 points, 11 passes) et Tobias Harris (16 points et 11 rebonds) pour assurer la victoire.

Ayant retenu la leçon du match 1, les Pistons ont débuté la rencontre en se concentrant sur la défense: ils ont ainsi réussi sept de leur onze contres durant le premier quart-temps et se sont contentés de rallier la mi-temps à égalité avec leurs adversaires 46-46.

Ils ont ensuite fait la différence dès l'entame du troisième quart-temps en infligeant au Magic un 11-0 et pris le contrôle total de la partie au cours de cette période (38-16 au troisième quart-temps).

«Nous avons affiché le type d'énergie et produit le type d'effort qu'il fallait en défense. Et en attaque, nous avons su trouver les espaces dans leur défense pour réussir nos actions», s'est félicité Harris.

Les deux prochains matchs se joueront à Orlando les 25 et 27 avril, avant un retour à Détroit le 29 avril.

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