NBA Le champion en titre trop fort pour George et les Wizards

ATS

31.10.2025 - 07:41

La marche était trop haute pour Kyshawn George et les Wizards jeudi en NBA. Opposé au champion en titre Oklahoma City, Washington s'est incliné 127-108 sur le parquet du Thunder.

Keystone-SDA

31.10.2025, 07:41

31.10.2025, 07:57

Kyshawn George a pourtant livré la marchandise jeudi. Joueur le plus utilisé de son équipe avec 31 minutes passées sur le terrain, l'ailier valaisan a compilé 12 points (à 3/5 à 3 points), 7 rebonds, 6 passes décisives et 1 contre. Mais les Wizards en restent à une victoire en cinq matches joués cette saison.

Emmené par son MVP Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 7 assists), Oklahoma City a pour sa part cueilli son sixième succès en six sorties. Mais tout n'est pas rose pour le Thunder: son manager Sam Presti a annoncé avant cette partie que l'arrière Nikola Topic souffre d'un cancer des testicules et doit se soumettre à une chimiothérapie.

