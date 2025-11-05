  1. Clients Privés
NBA OKC trop fort pour les Clippers et... Niederhäuser !

ATS

5.11.2025 - 07:43

Champion en titre, Oklahoma City est irrésistible en ce début de saison de NBA. Le Thunder a dominé les Clippers 126-107 mardi à Los Angeles pour signer son huitième succès en autant de matches.

Keystone-SDA

05.11.2025, 07:43

05.11.2025, 08:31

Mené 57-56 à la mi-temps, OKC a forcé la décision au retour des vestiaires. Le Thunder a notamment pu compter sur son MVP Shai Gilgeous-Alexander pour faire la différence: l'arrière canadien a compilé 30 points, 12 assists, 4 rebonds et 3 contres avant de rejoindre définitivement le banc à l'entame du dernier quart.

Renvoyé en G-League la veille, Yanic Konan Niederhäuser est finalement resté du côté de Los Angeles. Le «rookie» fribourgeois est entré en jeu à 6'35 de la fin du match, alors que son équipe était menée 114-92. L'intérieur a réussi 5 points (à 3/4 au lancer franc et 1/2 au tir) et 2 rebonds.

NBA. Les Rockets de Capela brillent, Niederhäuser envoyé en G League

NBALes Rockets de Capela brillent, Niederhäuser envoyé en G League

