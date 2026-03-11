  1. Clients Privés
Paras 2026 Oksana Masters, star de Milan-Cortina, poursuit sa folle moisson

ATS

11.3.2026 - 11:39

Oksana Masters, l'une des stars du parasport, poursuit sa moisson de médailles aux Paralympiques. L'Américaine a décroché mercredi son troisième titre depuis le début des joutes en remportant le 10 km assis de ski de fond, mercredi à Tesero.

Oksana Masters en est déjà à trois titres dans ces Paralympiques 2026
Oksana Masters en est déjà à trois titres dans ces Paralympiques 2026
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.03.2026, 11:39

11.03.2026, 11:49

Déjà titrée en biathlon (sprint) et ski de fond (sprint) depuis son arrivée en Italie, Oksana Masters (36 ans) affiche désormais à son palmarès douze titres paralympiques, pour un total de 22 médailles. A Milan Cortina, elle a déjà fait aussi bien qu'à Pékin en 2022 où elle avait remporté trois titres (2 en biathlon et 1 en ski de fond).

Sa moisson n'est sans doute pas terminée puisqu'elle doit encore prendre part à la poursuite en biathlon vendredi et au 20 km en ski de fond dimanche. Elle présente la particularité de participer aussi aux Paralympiques d'été, en aviron (3e en 2012 à Londres) et en cyclisme où elle a remporté quatre titres en 2022 et en 2026.

Abandonnée à la naissance

Née en Ukraine à quelques centaines de kilomètres de la centrale nucléaire de Tchernobyl, avec de multiples malformations (sans tibia et avec une jambe plus courte que l'autre), Oksana Masters avait été abandonnée à la naissance et passé les premières années de sa vie dans des orphelinats.

Elle y avait subi des violences et abus avant d'être finalement adoptée par une Américaine, Gay Masters, qui changera sa vie en notamment la faisant amputer des deux jambes. Masters partage la vie d'Aaron Pike qui participe lui aussi aux Jeux paralympiques de Milano Cortina en ski et biathlon, dans la catégorie assis.

Les médaillés suisses des Jeux paralympiques 2026

Les médaillés suisses des Jeux paralympiques 2026

Résumé des médailles obtenues par la Suisse aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina.

10.03.2026

