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SBL Olympic assure, les Lions supris par les Starwings

ATS

2.5.2026 - 21:02

Fribourg n'a pas manqué son retour dans la salle Ste-Croix. Olympic a écrasé Pully Lausanne 99-56 samedi dans l'acte I des demi-finales des play-off de SBL messieurs. Surprise en revanche à Genève, où les Lions ont subi la loi des Starwings (84-82).

Fribourg n'a pas manqué son retour dans la salle Ste-Croix.
Fribourg n'a pas manqué son retour dans la salle Ste-Croix.
ats

Keystone-SDA

02.05.2026, 21:02

Privé de sa salle de St-Léonard en raison du Mondial de hockey sur glace, Olympic n'a pas tremblé face à des Foxes qui ont arraché leur ticket de demi-finaliste jeudi à Neuchâtel dans un acte V décisif. Antonio Ballard (20 points, 10 rebonds) et ses équipiers comptaient déjà 17 points d'avance à la mi-temps (53-36).

Tenants du trophée et dauphins des Fribourgeois en phase qualificative, les Lions ont subi un étonnant revers face aux Starwings. La troupe de Patrick Pembele a accusé jusqu'à 18 longueurs de retard (53-71 à la 31e) avant de réagir pour recoller à quatre points à 1'21 du «buzzer» (77-81). Mais les Bâlois ont tenu bon pour signer le «break» d'entrée dans la série.

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