Vingtième succès en 21 matches pour Fribourg Olympic en SBL. Les joueurs de Thibaut Petit se sont imposés 81-70 à Birsfelden contre les Starwings lors de la 23e journée samedi.

Fribourg Olympic s’est imposé 81-70 à Birsfelden contre les Starwings. KEYSTONE

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Hormis une petite baisse de régime dans le troisième quart, Olympic a tenu son rang. Quatre joueurs ont fait la différence: Chimezie Offurum (26 pts), Jonathan Kazadi (23), Antonio Ballard et Jonathan Williams (14 chacun).

A Lausanne, Union Neuchâtel a pu compter sur un excellent Justin Hill pour dominer les Foxes 88-82. Le meneur d'Union a planté 32 points. Il a été bien secondé par Lukas Keredzin (19). Dans les rangs des Foxes, Kylen Milton a inscrit 24 points. Neuchâtel en est à 12 victoires pour 8 revers, les Vaudois en sont à 11-9.

Dans un match de fond de classement, Monthey a dominé Lugano 90-75. Grosse performance de Kendrick Tchoua, auteur de 25 points et qui a capté 16 rebonds.