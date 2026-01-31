  1. Clients Privés
SBL Cup Vaillant Union Neuchâtel, mais l’Olympic a le dernier mot

ATS

31.1.2026 - 16:09

Olympic jouera dimanche à Montreux/Clarens sa troisième finale consécutive de SBL Cup. Le double tenant du titre a battu Union Neuchâtel 89-82 samedi dans la première demi-finale.

Le Fribourg Olympic de Natan Jurkovitz est en finale de SBL Cup
Le Fribourg Olympic de Natan Jurkovitz est en finale de SBL Cup
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.01.2026, 16:09

31.01.2026, 16:18

Les Fribourgeois, qui se frotteront aux Lions de Genève ou aux Starwings dimanche dès 16h en finale, partiront en quête d'un 10e sacre dans cette Coupe de la Ligue. Ils avaient vaincu leurs grands rivaux genevois l'an dernier au stade ultime.

Basketball. Final Four de la SBL Cup : les clubs fribourgeois en reconquête

BasketballFinal Four de la SBL Cup : les clubs fribourgeois en reconquête

Mené de 7 points après 3'20 (6-13), Olympic a forcé la décision en fin de première mi-temps face à l'équipe qui lui a infligé sa seule défaite de la saison sur la scène nationale (le 13 décembre en championnat), concluant le deuxième quart sur un sec 8-0.

SBL. Fribourg Olympic garde la tête, Genève reste à deux points

SBLFribourg Olympic garde la tête, Genève reste à deux points

Les hommes de Thibaut Petit, qui menaient 51-40 après 20' de jeu, ont enfoncé le clou après la pause pour prendre jusqu'à 18 longueurs (76-58 à la 32e). Union n'a rien lâché, revenant même à 4 points à 2'37 de la fin (80-76), mais deux paniers consécutifs de Natan Jurkovitz ont douché les espoirs neuchâtelois.

