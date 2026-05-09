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SBL Olympic en finale, les Lions de Genève prennent l'avantage

ATS

9.5.2026 - 19:42

Olympic est en finale des play-off de SBL messieurs. Les Fribourgeois ont battu Pully Lausanne pour la troisième fois en trois matches samedi. Les Lions de Genève ont quant à eux récupéré l'avantage du terrain face aux Starwings dans l'autre demi-finale.

Olympic et Jonathan Kazadi (à gauche) sont en finale des play-off de SBL messieurs.
Olympic et Jonathan Kazadi (à gauche) sont en finale des play-off de SBL messieurs.
ats

Keystone-SDA

09.05.2026, 19:42

Déjà vainqueur 3-0 de Monthey-Chablais en quart, Olympic n'a donc pas non plus tremblé face aux Foxes du futur retraité du basket Randoald Dessarzin. La troupe de Thibaut Petit, qui vise le triplé après avoir remporté la SBL Cup et la Coupe de Suisse cette saison, s'est aisément imposée 111-71 samedi à la Vallée de la Jeunesse.

Les Fribourgeois, qui menaient déjà de 20 points à l'issue du premier quart (35-15), devraient logiquement retrouver les Lions pour un «remake» de la finale 2025 remportée par Genève. Surpris par les Starwings à domicile dans l'acte I, les Lions ont pris l'avantage 2-1 dans la série grâce à leur succès (85-64) décroché samedi à Birsfelden. Le match 4 est prévu mardi en terre bâloise.

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