Olympic a parfaitement réussi sa «générale» lors de la dernière journée de la phase préliminaire de SBL messieurs. Les Fribourgeois sont allés s'imposer 84-65 samedi sur le parquet d'Union Neuchâtel, qu'ils retrouveront en finale de la Coupe de Suisse samedi prochain.

Jonathan Kazadi (ici face aux Starwings) a porté Fribourg Olympic vers la victoire à Neuchâtel. KEYSTONE

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Battus par les Unionistes le 13 décembre pour ce qui demeure leur seule défaite de la saison sur la scène nationale, les hommes du coach Thibaut Petit tiennent leur revanche. Ils ont pris les commandes d'entrée à la Riveraine pour s'offrir une marge de 15 longueurs à la mi-temps (44-29).

Emmené par un excellent Jonathan Kazadi (21 points, 5 rebonds, 4 assists), Fribourg a compté jusqu'à 30 points d'avance (73-43 à 8'05 de la fin) avant de relâcher quelque peu son effort. Antonio Ballard (15 points en 22' de jeu) et Natan Jurkovitz (10 points, 8 rebonds en 18') se sont également illustrés côté fribourgeois.

Vainqueur de la saison régulière, Olympic affrontera au 1er tour des play-off Monthey-Chablais, qui s'est incliné face à Pully-Lausanne samedi mais profite de la défaite de Lugano (9e) à Massagno pour arracher la 8e place. Lions de Genève – Nyon, Starwings – Massagno et Union Neuchâtel – Pully Lausanne sont les autres affiches des quarts de finale.