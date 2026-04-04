  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Basketball - SBL Fribourg Olympic gagne la «générale» et prend sa revanche

ATS

4.4.2026 - 20:00

Olympic a parfaitement réussi sa «générale» lors de la dernière journée de la phase préliminaire de SBL messieurs. Les Fribourgeois sont allés s'imposer 84-65 samedi sur le parquet d'Union Neuchâtel, qu'ils retrouveront en finale de la Coupe de Suisse samedi prochain.

Jonathan Kazadi (ici face aux Starwings) a porté Fribourg Olympic vers la victoire à Neuchâtel.
Jonathan Kazadi (ici face aux Starwings) a porté Fribourg Olympic vers la victoire à Neuchâtel.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.04.2026, 20:00

Battus par les Unionistes le 13 décembre pour ce qui demeure leur seule défaite de la saison sur la scène nationale, les hommes du coach Thibaut Petit tiennent leur revanche. Ils ont pris les commandes d'entrée à la Riveraine pour s'offrir une marge de 15 longueurs à la mi-temps (44-29).

Emmené par un excellent Jonathan Kazadi (21 points, 5 rebonds, 4 assists), Fribourg a compté jusqu'à 30 points d'avance (73-43 à 8'05 de la fin) avant de relâcher quelque peu son effort. Antonio Ballard (15 points en 22' de jeu) et Natan Jurkovitz (10 points, 8 rebonds en 18') se sont également illustrés côté fribourgeois.

Vainqueur de la saison régulière, Olympic affrontera au 1er tour des play-off Monthey-Chablais, qui s'est incliné face à Pully-Lausanne samedi mais profite de la défaite de Lugano (9e) à Massagno pour arracher la 8e place. Lions de Genève – Nyon, Starwings – Massagno et Union Neuchâtel – Pully Lausanne sont les autres affiches des quarts de finale.

Les plus lus

Quand l'équipage d'Artémis II découvre la face cachée de la Lune
Karin Keller-Sutter au cœur d’une controverse après une plainte contre Grok
Armement: les Etats-Unis menacent, la Suisse cède et paie des dizaines de millions
«Ouvrez le put*** de détroit, espèce de tarés, ou vous vivrez en enfer»
«Qu'une légende comme Stan dise ça, c'est incroyable...»