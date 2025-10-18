Olympic a remporté de haute lutte le choc de la 4e journée de SBL messieurs. Les Fribourgeois sont allés s'imposer 81-79 au Pommier face aux Lions de Genève samedi. Ils sont désormais seuls en tête, avec quatre succès en quatre sorties.

Arnaud Cotture et Olympic ont eu le dernier mot à Genève (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Battus par leurs grands rivaux en finale des play-off ce printemps, les hommes de Thibaut Petit tiennent donc leur revanche. Ils ont forcé la décision sur un panier marqué à 10'' du «buzzer» par Da'sean Nelson, après avoir récupéré deux rebonds offensifs d'affilée.

Menés 42-34 à la 18e minute, les Lions ont pourtant pris l'ascendant sur les Fribourgeois pour s'offrir un avantage de 12 unités à 9'20 de la fin du match. Leur marge était d'ailleurs encore de 11 point à 6'10 du terme de cette partie (76-65).

Mais Olympic s'est relancé en signant un partiel de 12-0 grâce notamment à trois panier primés – deux pour Arnaud Cotture, un pour Massimo Dell'acqua qui a inscrit 17 points au total – pour reprendre les devants (77-76 à 3'03 de la fin). Les Fribourgeois ont mieux maîtrisés leurs nerfs dans le «money time».