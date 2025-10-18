  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Basketball - SBL Olympic enlève de haute lutte le choc au sommet à Genève

ATS

18.10.2025 - 20:11

Olympic a remporté de haute lutte le choc de la 4e journée de SBL messieurs. Les Fribourgeois sont allés s'imposer 81-79 au Pommier face aux Lions de Genève samedi. Ils sont désormais seuls en tête, avec quatre succès en quatre sorties.

Arnaud Cotture et Olympic ont eu le dernier mot à Genève (archive).
Arnaud Cotture et Olympic ont eu le dernier mot à Genève (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.10.2025, 20:11

18.10.2025, 20:16

Battus par leurs grands rivaux en finale des play-off ce printemps, les hommes de Thibaut Petit tiennent donc leur revanche. Ils ont forcé la décision sur un panier marqué à 10'' du «buzzer» par Da'sean Nelson, après avoir récupéré deux rebonds offensifs d'affilée.

Menés 42-34 à la 18e minute, les Lions ont pourtant pris l'ascendant sur les Fribourgeois pour s'offrir un avantage de 12 unités à 9'20 de la fin du match. Leur marge était d'ailleurs encore de 11 point à 6'10 du terme de cette partie (76-65).

Mais Olympic s'est relancé en signant un partiel de 12-0 grâce notamment à trois panier primés – deux pour Arnaud Cotture, un pour Massimo Dell'acqua qui a inscrit 17 points au total – pour reprendre les devants (77-76 à 3'03 de la fin). Les Fribourgeois ont mieux maîtrisés leurs nerfs dans le «money time».

Les plus lus

Les États-Unis secoués par une vague de manifestations contre Trump
Netanyahu annonce qu'il briguera un nouveau mandat
But gag et raté lunaire : Servette dans tous ses états à Thoune
Genève renversant pour sa fête, Lausanne et Fribourg fessés
«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi