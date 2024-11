Fribourg Olympic a signé son 3e succès dans la phase de poules de l'Europa Cup. Le champion de Suisse est allé s'imposer 104-77 à Constanta en Roumanie.

Eric Nottage a été très bon en Roumanie ATS

ATS

Comme un goût de déjà vu, puisque les Fribourgeois avaient dominé les Roumains 103-76 «à l'aller». Et encore une fois, les joueurs de Thibaut Petit n'ont pas tremblé sur les bords de la Mer Noire. Menés 11-9 à la 5e minute, les Fribourgeois ont ensuite pris les devants pour ne plus lâcher leur os.

Olympic a également pu compter sur des joueurs impliqués. Ainsi six hommes ont inscrit 11 points ou plus. Eric Nottage s'est signalé avec 19 points, 5 rebonds, 9 assists et 7 interceptions. Jonathan Kazadi et consorts se sont en outre montrés très efficaces avec près de 82% de réussite à 2 pts et 37% à 3 pts.

Pour leur dernier match de cette phase de poules, les Fribourgeois recevront Anvers mercredi prochain à la maison. Et il faudra gagner si les champions de Suisse entendent continuer leur route où les six meilleurs deuxièmes de groupe auront le droit de rejoindre les dix vainqueurs pour un second tour avec quatre groupes de quatre équipes.

