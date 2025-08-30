  1. Clients Privés
Golf - European Masters Lawrence leader après un troisième tour incomplet

ATS

30.8.2025 - 20:52

Le Sud-Africain Thriston Lawrence mène l'Omega European Masters avec un score de -17 sous le par. L'obscurité a empêché environ la moitié des joueurs de boucler leur troisième tour.

Le Sud-Africain Thriston Lawrence mène l'European Masters de Crans-Montana.
Le Sud-Africain Thriston Lawrence mène l'European Masters de Crans-Montana.
IMAGO/Golffile

Keystone-SDA

30.08.2025, 20:52

30.08.2025, 21:13

Lawrence a été interrompu dans son parcours au trou no 12. Il compte deux coups d'avance sur le Finlandais Sami Välimäki, qui en est au no 15, et sur l'Anglais Matt Fitzpatrick (no 14).

Deux Suisses ont franchi le cut samedi matin. Le mieux placé est Joel Girrbach. Après 14 trous sur son troisième parcours, le Thurgovien occupe le 6e rang ex-aequo avec -12. Il peut donc envisager un très bon classement dimanche en fin de journée.

Cinquième après le premier tour, Ronan Kleu se trouve au 32e rang ex-aequo. Il a reculé avec une carte de 71 dans son deuxième tour, avant de tourner en 67 samedi.

