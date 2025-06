«C'est un sentiment incroyable, tellement de poids en moins sur mes épaules, de stress évacué», a lâché Shai Gilgeous-Alexander, champion NBA et MVP des finales avec le Thunder dimanche. «On met l'accent sur la victoire, et sur rien d'autre», a poursuivi le meneur d'OKC.

PUT YOUR GOGGLES ON 🥽 pic.twitter.com/bHq54iQPrD — OKC THUNDER (@okcthunder) June 23, 2025

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Chaque soir est différent, avec un nouvel adversaire, une nouvelle salle. Mais on est toujours restés concentrés sur la victoire cette saison, que ce soit lors du premier match, du 45e, du 105e. Grâce à cela, on a pu gagner au plus haut niveau», a souligné le premier Canadien à être désigné MVP des finales NBA.

«Et ce qui est amusant, c'est qu'on a encore une marge de progression. Nous sommes nombreux dans l'équipe à pouvoir encore progresser. J'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve», a-t-il encore expliqué.

«Mon calme lors des fins de match, je l'ai acquis en vieillissant. Le staff a beaucoup travaillé cet aspect avec moi ces trois dernières années, alors que notre groupe continuait de grandir. Et je peux encore m'améliorer sur cet aspect.»