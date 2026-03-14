La 7e étape de Paris-Nice a été encore raccourcie samedi à cause des conditions météo très difficiles dans la région de Nice, ont annoncé les organisateurs.

🚨 Au vu des conditions climatiques, et pour assurer la sécurité de la course, le parcours de la 7e étape a de nouveau été modifié.



⚠️ Due to the weather conditions, and to ensure the safety of the race, the route of Stage 7 has once again been modified.#ParisNice pic.twitter.com/xMb4iiFeI0 — Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Au lieu de prendre le départ à Nice à vélo, à 12h00, les coureurs vont se rendre en bus jusqu'au nouveau lieu de départ situé à 47 km de l'arrivée à Isola village, ont indiqué les organisateurs d’ASO. L'étape doit s'y élancer à 13h45 en espérant qu'elle puisse aller au bout puisqu'il neigeait samedi matin à Isola, situé à 875 m d'altitude.

«On a bon espoir que ça fonde d'ici-là», a expliqué à l'AFP Thierry Gouvenou, directeur technique de l'épreuve, qui voulait surtout éviter que les coureurs n'empruntent les descentes des côtes prévues en début de parcours.

L'arrivée samedi de la 7e et avant dernière étape de Paris-Nice avait déjà été déplacée, dès vendredi soir, à Isola au lieu de la station de ski d'Auron (1’600 m) à cause des chutes de neige prévues en altitude. Samedi, les coureurs ont fait une apparition pour le podium de départ sur la Promenade des Anglais sous des trombes d'eau avant de retourner à leur bus.

Programmé en fin d'hiver, Paris-Nice est régulièrement confronté à des conditions météo difficiles. En 2024, elles avaient déjà empêché l'étape-reine de se terminer à Auron et l'année dernière il avait neigé en fin d'étape. Le Danois Jonas Vingegaard est en tête du classement général avant l'arrivée finale dimanche à Nice avec une avance énorme de 3 min 22 sec sur le Colombien Dani Martinez.