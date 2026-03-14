  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cyclisme «On a espoir que ça fonde d'ici-là» - Gabegie sur Paris-Nice

Nicolas Larchevêque

14.3.2026

La 7e étape de Paris-Nice a été encore raccourcie samedi à cause des conditions météo très difficiles dans la région de Nice, ont annoncé les organisateurs.

Agence France-Presse

14.03.2026, 12:06

Au lieu de prendre le départ à Nice à vélo, à 12h00, les coureurs vont se rendre en bus jusqu'au nouveau lieu de départ situé à 47 km de l'arrivée à Isola village, ont indiqué les organisateurs d’ASO. L'étape doit s'y élancer à 13h45 en espérant qu'elle puisse aller au bout puisqu'il neigeait samedi matin à Isola, situé à 875 m d'altitude.

«On a bon espoir que ça fonde d'ici-là», a expliqué à l'AFP Thierry Gouvenou, directeur technique de l'épreuve, qui voulait surtout éviter que les coureurs n'empruntent les descentes des côtes prévues en début de parcours.

Paris-Nice. Tejada contre-attaque Lenny Martinez et empoche la 6e étape

Paris-NiceTejada contre-attaque Lenny Martinez et empoche la 6e étape

L'arrivée samedi de la 7e et avant dernière étape de Paris-Nice avait déjà été déplacée, dès vendredi soir, à Isola au lieu de la station de ski d'Auron (1’600 m) à cause des chutes de neige prévues en altitude. Samedi, les coureurs ont fait une apparition pour le podium de départ sur la Promenade des Anglais sous des trombes d'eau avant de retourner à leur bus.

Programmé en fin d'hiver, Paris-Nice est régulièrement confronté à des conditions météo difficiles. En 2024, elles avaient déjà empêché l'étape-reine de se terminer à Auron et l'année dernière il avait neigé en fin d'étape. Le Danois Jonas Vingegaard est en tête du classement général avant l'arrivée finale dimanche à Nice avec une avance énorme de 3 min 22 sec sur le Colombien Dani Martinez.

Paris-Nice. Jonas Vingegaard s'impose encore en solitaire

Paris-NiceJonas Vingegaard s'impose encore en solitaire

Les plus lus

La limite des chutes de neige descendra par endroits à 500-700 m
Un adolescent conduit sa petite amie à l'école dans un bus volé
La météo fait des siennes et les affaires de Marco Odermatt
Accusé de viols et de chantage à la sextape, il se dit «dépassé par la situation»
«Il y a une guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran», le Conseil fédéral se prononce