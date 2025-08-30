  1. Clients Privés
UTMB «On a eu droit à une météo très britannique», s'amuse le gagnant

Clara Francey

30.8.2025

Après avoir parcouru plus de 170 km dans le froid et sous la pluie une bonne partie de la nuit, Tom Evans, né à Londres et vainqueur de l'UTMB samedi à Chamonix, s'est amusé de la «météo très britannique» qui lui a permis de tirer son épingle du jeu.

Agence France-Presse

30.08.2025, 15:36

Tom Evans, comment vous sentez-vous à l'arrivée de ce 22e UTMB ?

«C’est tout simplement la course la plus incroyable qui soit. Nous avons eu droit à une météo très britannique: de la neige, de la pluie et un peu de chaleur à la fin... un peu de tout. C’était une journée spectaculaire, il a fallu vraiment s'accrocher.»

UTMB. «Captain» Evans survit aux intempéries et s'offre le sacre suprême à Chamonix

UTMB«Captain» Evans survit aux intempéries et s'offre le sacre suprême à Chamonix

Vous aviez déjà participé à trois reprises, était-ce l'édition la plus éprouvante ?

«Oui. J'ai dû tout donner jusqu’à l’arrivée. C’était la chose la plus difficile que j’aie jamais faite. La course t'envoyait tout dans la figure. Le trail nécessite de posséder une grande panoplie de compétences: savoir courir vite, marcher dans la boue, dans la neige, gérer la pluie. Je suis très fier d'avoir fait une belle course dans ces conditions.»

Après des abandons lors des deux dernières éditions et une troisième place en 2022, cette victoire doit avoir un goût particulier...

«Je pense que c'est la preuve qu'on ne peut pas vraiment échouer, on apprend juste de ses erreurs. Cela peut prendre une ou deux tentatives, mais à un moment on y arrive. Je suis extrêmement fier d’avoir appris de mes erreurs.»

Pluie, neige, boue : dans «l’enfer» de la première nuit de l'UTMB

Pluie, neige, boue : dans «l’enfer» de la première nuit de l'UTMB

Au point de ravitaillement du lac Combal, 70 km après le départ, les coureurs amateurs de l'Ultra-trail du Mont-Blanc portaient samedi les stigmates d'une nuit dantesque, marquée par la pluie, le froid et les chutes.

30.08.2025

