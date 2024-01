Thibault Pinot retraité, David Gaudu sera le leader de Groupama-FDJ au prochain Tour de France et il aura parmi ses lieutenants le prometteur Romain Grégoire, dont ce sera la première expérience au sein de la Grande Boucle, a annoncé l'équipe française mercredi.

Marc Madiot compte sur David Gaudu pour faire briller «sa» Groupama-FDJ. imago/PanoramiC

Voir Gaudu, 9e du Tour l'an passé après avoir fini au pied du podium (4e) en 2022, endosser ce rôle n'est pas une surprise, mais comme les jeunes talents ne manquent pas au sein de la meilleure formation française, 7e au classement de l'UCI en 2023, encore fallait-il en avoir la confirmation.

C'est chose faite, pour le coureur de 27 ans, qui s'est dit animé par «un esprit revanchard» et déterminé à se «montrer plus offensif» sur les routes, lors d'une rencontre avec les médias, visant à exposer les objectifs de Groupema-FDJ pour la saison qui s'ouvre.

Une saison qui marque le début d'une nouvelle ère pour la formation dirigée par Marc Madiot, puisque outre Pinot, le sprinteur Arnaud Démare a choisi de partir sous d'autres cieux (Arkéa). Le staff a été aussi recomposé en partie (Yvon Madiot a décidé d'arrêter) et un nouvel équipementier accompagne les coureurs désormais aux guidons de vélos de la marque Wilier Triestina.

«On a perdu les grands anciens, mais on va se réinventer», a promis le patron Marc Madiot.

Incarnation du vent de fraicheur qui souffle de plus en plus fort chez Groupama-FDJ, Romain Grégoire (20 ans) qui va tenter de confirmer sa première saison probante chez les professionnels, notamment marquée par sa victoire aux 4 jours de Dunkerque et au Tour du Limousin, sans oublier une 2e place sur une étape de la Vuelta.

Autre grand espoir de l'équipe, Lenny Martinez, attendra pour le Tour, mais sera attendu sur la Vuelta, dont il fut l'an passé le plus jeune porteur du maillot rouge de l'histoire. Gaudu, qui prévoit de doubler Tour de France et d'Espagne, sera donc aussi bien épaulé de l'autre côté des Pyrénées.