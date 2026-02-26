Depuis qu'il est devenu il y a quelques mois le quatrième Suisse à fouler les parquets de NBA, Yanic Konan Niederhäuser vit un véritable rêve éveillé. Nous avons rencontré le Fribourgeois de 22 ans pour qu'il nous raconte sa nouvelle vie de rookie sur la côte ouest. Sa maman Nadège se confie également. Rencontre.

Le Suisse Yanic Konan Niederhäuser vit un rêve en NBA Le basketteur fribourgeois nous raconte son aventure à Los Angeles, où il est en train de se faire une place en NBA. Sélectionné pour le Rising Star Challenge, le joueur des Clippers gravit les échelons petit à petit. 25.02.2026

Rédaction blue Sport Clara Francey

Le 25 juin dernier, la vie du basketteur fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser, tout comme celle de sa famille, bascule lorsque son nom résonne dans le Barclays Center : il est choisi en 30e position de la Draft NBA 2025 par les Clippers de Los Angeles.

«C'est non seulement le rêve de Yanic, mais également le nôtre en tant que parents, qui s'est réalisé. On a mûri ça et ça s'est concrétisé. On a fait confiance à Yanic, il nous a fait confiance et on est là, à Los Angeles, c'est incroyable», se réjouit sa maman Nadège, émue de vivre le début de carrière de son fils à ses côtés, la famille ayant déménagé aux États-Unis depuis quelques mois.

Depuis sa Draft, le pivot de 22 ans a disputé ses premières minutes dans la plus prestigieuse ligue de basketball au monde, avant de franchir la barre des dix points dans un match, puis celle des dix rebonds. Il a même participé, il y a quelques jours, au «Rising Stars Challenge». «Si on m'avait dit il y a un an que j'allais disputer ce tournoi…», confie le rookie des Clippers, encore émerveillé par tout ce qui lui arrive. Mais il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin...