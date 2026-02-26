  1. Clients Privés
4e Suisse à jouer en NBA Yanic Konan Niederhäuser vit son rêve en famille à Los Angeles

Clara Francey

26.2.2026

Depuis qu'il est devenu il y a quelques mois le quatrième Suisse à fouler les parquets de NBA, Yanic Konan Niederhäuser vit un véritable rêve éveillé. Nous avons rencontré le Fribourgeois de 22 ans pour qu'il nous raconte sa nouvelle vie de rookie sur la côte ouest. Sa maman Nadège se confie également. Rencontre.

Le Suisse Yanic Konan Niederhäuser vit un rêve en NBA

Le Suisse Yanic Konan Niederhäuser vit un rêve en NBA

Le basketteur fribourgeois nous raconte son aventure à Los Angeles, où il est en train de se faire une place en NBA. Sélectionné pour le Rising Star Challenge, le joueur des Clippers gravit les échelons petit à petit.

25.02.2026

Rédaction blue Sport

26.02.2026, 08:00

Le 25 juin dernier, la vie du basketteur fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser, tout comme celle de sa famille, bascule lorsque son nom résonne dans le Barclays Center : il est choisi en 30e position de la Draft NBA 2025 par les Clippers de Los Angeles.

«C'est non seulement le rêve de Yanic, mais également le nôtre en tant que parents, qui s'est réalisé. On a mûri ça et ça s'est concrétisé. On a fait confiance à Yanic, il nous a fait confiance et on est là, à Los Angeles, c'est incroyable», se réjouit sa maman Nadège, émue de vivre le début de carrière de son fils à ses côtés, la famille ayant déménagé aux États-Unis depuis quelques mois.

Depuis sa Draft, le pivot de 22 ans a disputé ses premières minutes dans la plus prestigieuse ligue de basketball au monde, avant de franchir la barre des dix points dans un match, puis celle des dix rebonds. Il a même participé, il y a quelques jours, au «Rising Stars Challenge». «Si on m'avait dit il y a un an que j'allais disputer ce tournoi…», confie le rookie des Clippers, encore émerveillé par tout ce qui lui arrive. Mais il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin...

NBA. Les Clippers sur leur lancée, Niederhäuser s’offre une soirée mémorable

NBALes Clippers sur leur lancée, Niederhäuser s’offre une soirée mémorable

Le portrait de Yanic Konan Niederhäuser

  • Date de naissance : 14 mars 2003
  • Origine : Fräschels (FR)
  • Taille : 2m11
  • Poids : 110 kg
  • Poste : pivot
  • Equipe : Clippers de Los Angeles
Montre plus

