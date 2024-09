On lui retire sa médaille car... «il avait un téléphone dans son bateau»

Le rameur paralympique italien Giacomo Perini, qui avait terminé en bronze dans son épreuve de para-aviron dimanche, a été disqualifié par les organisateurs en raison de la présence d'un téléphone portable dans son bateau.

Giacomo Perini a été finalement disqualifié pour usage de son téléphone (archives). IMAGO

AFP Clara Francey

La fédération internationale World Rowing a déclaré que Perini «a utilisé du matériel de communication pendant la course». En conséquence, il a été classé dernier.

World Rowing a indiqué à l'AFP que l'équipe italienne avait fait appel de la décision et qu'une réaction de l'instance internationale était attendue d'ici la fin de la journée.

Le Britannique Benjamin Pritchard, 32 ans et vainqueur de la course dans la catégorie PR1, a affirmé que Perini avait un téléphone dans son bateau, dans cette course où les athlètes rament dos à la ligne d'arrivée. «Il avait un téléphone dans le bateau et on n'a pas le droit de communiquer comme ça», a déclaré Pritchard à la presse.

«Avec notre handicap, nous ne pouvons pas regarder autour de nous», a-t-il rappelé, disant «ne pas comprendre pourquoi tenter quelque chose comme ça en finale». L'Australien Erik Horrie a reçu la médaille de bronze.