La superstar des Los Angeles Lakers LeBron James a annoncé mercredi quitter jusqu'à nouvel ordre les réseaux sociaux, après avoir adhéré à une publication ciblant la couverture «négative» du basket par des médias américains.

AFP Clara Francey

James, qui agrège 212 millions d'abonnés sur Instagram et X, a republié un post de Rich Kleiman, agent de longue date de la star NBA Kevin Durant.

«Face à tant de haine et de négativité dans le monde aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi plusieurs des médias sportifs nationaux pensent encore que la meilleure manière de couvrir le sport est (de le faire) par des angles négatifs», a écrit Kleiman sur X, ajoutant: «Je trouve personnellement que tout cela est une perte de temps».

«AMEN!!», a approuvé «King James» en partageant les mots de Kleiman. «Et ceci étant dit, je vous salue tous! Je quitte les réseaux sociaux pour le moment. Prenez tous soin de vous», a-t-il ajouté dans un second message.

Le premier joueur à avoir marqué plus de 40'000 points en NBA, âgé de 39 ans, s'est déjà tenu à l'écart des plateformes, habituellement, explique-t-il, pour se concentrer sur son sport.

Mais après la victoire de son équipe face au Jazz d'Utah (124-118) mardi, James avait fait part de son énervement face aux critiques de certains internautes.

Le rookie des Lakers Dalton Knecht avait alors réalisé une performance en marquant 37 points, témoignant d'un talent que James affirme constater depuis les années universitaires de son coéquipier.

«Tout le monde sur internet me traite de menteur tout le temps (...) Ils disent que je mens à propos de tout. Donc qu'est-ce que je suis là ? On me l'a dit. Je l'ai observé. J'ai beaucoup observé» l'équipe de l'université de Tennessee dont Knecht était membre, avait déclaré James.