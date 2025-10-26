  1. Clients Privés
Plusieurs chavirages «On n'a rien pu faire» - Chaos sur une célèbre compétition de voile !

Gregoire Galley

26.10.2025

La majorité des voiliers engagés sur la Transat Café L'Or s'élancent dimanche du Havre vers la Martinique dans des conditions corsées qui ont entraîné le chavirage de trois Ocean Fifty partis un jour plus tôt.

Des conditions météorologiques prédominent sur la Manche.
Des conditions météorologiques prédominent sur la Manche.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

26.10.2025, 11:08

«On était en mode hyper safe, chacun une main sur une écoute, quand le bateau est parti à la gîte et a chaviré, on n'a rien pu faire», a raconté Audrey Ogereau, dans une déclaration transmise à l'AFP. «On pense qu'on a pris une claque à 40 nœuds», a ajouté la co-skippeuse avec Erwan Le Roux de Koesio.

Leur voilier était en 8e position de la flotte vers 2 heures du matin et naviguait dans un vent de nord et des creux de 2,5 mètres lorsqu'il a chaviré au nord de l'île de Guernesey. Son équipage, sain et sauf, a rapidement été hélitreuillé.

Comme les skippers de Lazare X Hellio Erwan Le Draoulec et Tanguy Le Turquais, qui avaient connu le même sort quelques heures plus tôt au nord du Cotentin, l'équipe de Koesio travaillait dans la matinée de dimanche à récupérer son navire à la dérive.

«On voit qu'il file vers Guernesey. L'urgence, c'est d'éviter un échouement sur les cailloux», a expliqué l'expérimenté Le Roux, vainqueur de la course en 2009, 2013 et 2015.

Vendée Globe avec un cancer. «C'est sûr que ça compliquait la tâche d'avoir cet intrus à bord»

Vendée Globe avec un cancer«C'est sûr que ça compliquait la tâche d'avoir cet intrus à bord»

Une flotte malmenée

Inter Invest (Matthieu Perraut/Jean-Baptiste Gellée) a, lui, chaviré au petit matin alors qu'il se situait au large de la côte des Abers, en Bretagne, et les opérations de remorquage ont déjà commencé.

Tous les marins concernés sont en sécurité, a précisé la direction de course. Les trois Ocean Fifty, des multicoques de 50 pieds (15,24 mètres), sont des voiliers rapides mais aussi sensibles à la mer formée.

Vendredi, la classe avait obtenu de la direction de course d'anticiper d'une journée leur départ pour la Café L'Or, initialement prévu dimanche comme le reste de la flotte, en raison des conditions difficiles attendues en Manche dans les prochaines heures.

Les dix libellules engagées s'étaient élancées au large du Havre à 16h30 samedi. Sept seulement sont encore en course dimanche matin et la flotte se dirigeait vers le cap Finisterre.

À 08h00 (GMT+1), WeWise de Pierre Quiroga et Gaston Morvan était en tête avec quelques milles d'avance seulement sur Edenred 5 de Basile Bourgnon et Emmanuel Le Roch. Plus de 4.000 milles (7.500 km) les séparent encore de l'arrivée à Fort-de-France, en Martinique.

«J’ai eu ce truc-là à 39 ans». Charlie Dalin a gagné le Vendée Globe atteint d’un cancer rare !

«J’ai eu ce truc-là à 39 ans»Charlie Dalin a gagné le Vendée Globe atteint d’un cancer rare !

«Ne pas casser»

Au village de course, soixante-quatre bateaux - 4 Ultim, 18 Imoca, 42 Class40 - devaient appareiller dans la matinée pour se diriger vers la ligne de départ de la Transat Café L'Or.

Le coup de canon sera donné à 14h10 et, même si ces voiliers sont plus à même d'affronter les conditions annoncées, le début de la traversée risque d'être particulièrement corsé avec du vent établi à 35 noeuds et une mer croisée.

«Ce qui compte, c'est de ne pas faire de bêtise en sortie de Manche. Ensuite, nous pourrons rentrer dans la course à 100% à partir de Ouessant, où les conditions vont s'améliorer», a déclaré Armel Le Cléac'h, tenant du titre sur l'Ultim Banque Populaire.

«En Manche, la prudence est de mise avec le fort courant, les cailloux, les cargos et des concurrents proches. Le mot d'ordre: rester dans la tête de course et ne pas casser le bateau», a dit Sam Goodchild, qui remplace Charlie Dalin sur l'Imoca Macif.

Chacune des classes a un parcours spécifique à respecter, imaginé par la direction de course pour obtenir un maximum d'arrivées simultanées à Fort-de-France, dans une douzaine de jours.

Archive sur la voile

Justine Mettraux : «C’est un truc de malade !»

Justine Mettraux : «C’est un truc de malade !»

Justine Mettraux a parcouru 52'000 kilomètre en 76 jours, une heure et 36 minutes, établissant un nouveau record féminin du Vendée Globe.

27.01.2025

