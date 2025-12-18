Le Luxembourgeois Andy Schleck, ancien vainqueur du Tour de France, a été nommé directeur général adjoint de Lidl-Trek où il avait terminé sa carrière professionnelle de coureur en 2014, a annoncé jeudi l'équipe cycliste allemande.

Les frères Schleck à nouveau réunis chez Lidl-Trek : si Frank a été nommé directeur sportif de l'équipe féminine, Andy Schleck (40 ans) devient manager général adjoint.



Le vainqueur du Tour de France 2010 travaillera sur les aspects sportifs et commerciaux de la structure. pic.twitter.com/Q1p8JJEohb — Le Gruppetto (@LeGruppetto) December 18, 2025

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Son rôle «sera axé sur la conduite des ambitions de Grands Tours de Lidl-Trek, le mentorat des coureurs visant le classement général et la contribution au développement stratégique plus large de l'équipe», a précisé la formation dans un communiqué.

Lidl-Trek a notamment recruté en septembre le jeune Espagnol Juan Ayuso (23 ans), l'un des coureurs de classement général les plus doués de sa génération. Vainqueur notamment du Tour du Pays basque et de Tirreno-Adriatico, il avait terminé troisième du Tour d'Espagne en 2022.

Agé de 40 ans, Schleck avait été désigné vainqueur du Tour de France 2010 après le déclassement deux ans plus tard de l'Espagnol Alberto Contador pour un contrôle antidopage positif. En 2009, il avait remporté le Monument Liège-Bastogne-Liège et terminé deuxième du Tour, place qu'il retrouvera en 2011. Il a aussi pris la deuxième place du Tour d'Italie 2007.

Frères Schleck

Avec son frère Frank, Andy Schleck avait créé en 2011 l'équipe Leopard-Trek, qui deviendra en 2023 Lidl-Trek. Frank Schleck fait déjà partie de l'encadrement de la formation, en charge de l'équipe féminine.

Après sa retraite en 2014, le triple champion du Luxembourg avait ouvert des magasins de vélos en restant proche du milieu professionnel, en dirigeant notamment une équipe féminine juniors et en prenant la présidence du Tour du Luxembourg.