La finale de la Coupe du monde à Bâle (du 2 au 6 avril) se déroulera sans Steve Guerdat. Le médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Paris a été opéré d'une hernie discale.

Steve Guerdat aura «besoin de temps pour pouvoir à nouveau monter à cheval». KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

Le Jurassien a annoncé la nouvelle mercredi dans un communiqué publié sur Instagram. «Ce mardi, c'est du dos que j'ai dû me faire opérer d'urgence pour une hernie», a écrit le cavalier de 42 ans.

Malgré ces problèmes de santé et les douleurs – il avait déjà été opéré du ménisque avant Noël –, Steve Guerdat avait réussi à se qualifier à la dernière minute pour la finale de la Coupe du monde lors de l'épreuve de Göteborg le week-end dernier. Mais il est désormais «impensable» de le voir sauter à Bâle début avril.

«Je vais avoir besoin de temps pour me remettre sur pied et surtout pour pouvoir à nouveau monter à cheval», a expliqué Steve Guerdat. «La douleur et la peur des derniers jours m’ont aussi fait réaliser que malgré toute la passion que j’ai pour mon sport, ça ne servait à rien si la santé n’est pas au rendez-vous», a-t-il ajouté.

Pour les organisateurs à Bâle, l'absence du Jurassien est un coup dur. Le Jurassien est le recordman du nombre de victoires en finale de la Coupe du monde, avec trois succès (2015, 2016 et 2019).