Coup dur pour Louis Droupy. Le spécialiste vaudois de brasse doit mettre un terme à sa saison après avoir subi une opération à une épaule, comme il l'explique sur son compte Instagram.

Keystone-SDA ATS

Agé de 23 ans et détenteur du record de Suisse du 100 m brasse en petit bassin, l'athlète du Lausanne Aquatique espérait aller aux Universiades cet été et pourquoi pas enchaîner avec les Mondiaux de Sinagpour. «Ce qui est passé est déjà fini. Ce que je trouve plus intéressant, c'est ce qui reste à venir», écrit-il à la fin de son post.