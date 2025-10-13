  1. Clients Privés
Athlétisme «La souffrance a ses limites» - Ortega raccroche ses pointes

ATS

13.10.2025 - 15:16

Le vice-champion olympique du 110 m haies à Rio en 2016, Orlando Ortega (34 ans), a annoncé mettre fin à sa carrière. Il a pris cette décision en raison de blessures récurrentes.

Keystone-SDA

13.10.2025, 15:16

L'athlète espagnol, né à Cuba et naturalisé en 2015, a expliqué sa décision dans un message publié sur Instagram. «La souffrance a ses limites, on ne peut pas toujours mettre sa santé en jeu ou mal vivre le fait de ne pas pouvoir faire ce qui nous passionne tant. Une nouvelle blessure précipite ce qui était déjà un objectif dans ma tête: me retirer de la piste à 100 %», écrit le spécialiste des haies hautes.

Le détenteur du record d'Espagne, médaillé d'argent à Rio en 2016 et de bronze aux championnats du monde de Doha en 2019 après appel aux côtés du Français Pascal Martinot-Lagarde, dit prendre sa retraite «la tête haute» et «fier» de sa carrière. «J'ai pu réaliser ce que très peu ont pu accomplir dans l'athlétisme. (...) Je mentirais si je disais que ce n'est pas le moment le plus difficile et douloureux de ma carrière sportive, mais toutes les choses ont un début et une fin», conclut le vainqueur de la Ligue de diamant 2016.

