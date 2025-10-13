Le vice-champion olympique du 110 m haies à Rio en 2016, Orlando Ortega (34 ans), a annoncé mettre fin à sa carrière. Il a pris cette décision en raison de blessures récurrentes.

👋🏻Se retira Orlando Ortega, plata en Río 2016



🏃El atleta, entre sus otros logros, rompió la sequía del atletismo español tras 12 años con una plata en los 110 metros vallas con un tiempo de 13.17.



🥈JJOO Río 2016

🥉Mundiales Doha 2019

🥉Europeo Berlín 2018#Rio2016 pic.twitter.com/8MWXHmX3F7 — Teledeporte (@teledeporte) October 13, 2025

Keystone-SDA ATS

L'athlète espagnol, né à Cuba et naturalisé en 2015, a expliqué sa décision dans un message publié sur Instagram. «La souffrance a ses limites, on ne peut pas toujours mettre sa santé en jeu ou mal vivre le fait de ne pas pouvoir faire ce qui nous passionne tant. Une nouvelle blessure précipite ce qui était déjà un objectif dans ma tête: me retirer de la piste à 100 %», écrit le spécialiste des haies hautes.

Le détenteur du record d'Espagne, médaillé d'argent à Rio en 2016 et de bronze aux championnats du monde de Doha en 2019 après appel aux côtés du Français Pascal Martinot-Lagarde, dit prendre sa retraite «la tête haute» et «fier» de sa carrière. «J'ai pu réaliser ce que très peu ont pu accomplir dans l'athlétisme. (...) Je mentirais si je disais que ce n'est pas le moment le plus difficile et douloureux de ma carrière sportive, mais toutes les choses ont un début et une fin», conclut le vainqueur de la Ligue de diamant 2016.