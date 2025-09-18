Les organisateurs peuvent respirer. Eole devrait participer au bon déroulement de l'épreuve de voile ce week-end. Les F50 devraient s'envoler sur le Léman. Spectacle garanti !

L'équipe de Suisse est prête à affronter les airs du Léman. Felix Diemer for SailGP

Laurent Morel, Genève Laurent Morel

Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Genève peut se targuer d'en fêter deux en ce qui concerne les prévisions météo du week-end. Alors que le soleil devrait largement briller jusqu'à samedi et malgré l'apparition de premières précipitations dimanche, l'été indien du bout du Léman devrait s'accompagner de jolis airs.

Du vent de sud-ouest allant samedi jusqu'à 20 km/h (voire le double en rafales) sont annoncés, ce qui devrait permettre aux F50 du championnat de SailGP d'offrir un magnifique spectacle, en s'envolant au dessus des eaux du lac grâce à leurs foils. Alors que la compétition fait étape pour la première fois en Suisse, la plus grosse crainte était de devoir annuler tout ou partie de la compétition en raison du calme plat qui règne parfois au large de la Cité de Calvin. Il n'en sera donc rien. «C'est une excellente nouvelle», sourit Julien di Biase, directeur du SailGP. Dimanche, les prévisions sont encore incertaines mais les premiers signaux sont au vert.

Le SailGP prêt à conquérir le public suisse Les 20 et 21 septembre prochain, le SailGP fait étape à Genève pour la première fois de son histoire. Rencontre avec son COO Julien di Biase. 25.08.2025

Essais concluants

Alors qu'un vent de quelque 10 km/h soufflait ce jeudi au large de Cologny (ou se situe le plan d'eau utilisé pour les régates), les tests ont d'ores et déjà été concluants. Utilisé pour l'occasion, le catamaran australien a ainsi réussi à s'envoler dans ces petits airs, grâce notamment aux nouveaux foils proposés par l'organisation. Les nouveaux appendices sont plus grands et doivent permettre aux embarcations de s'envoler dans un vent encore plus faible qu'auparavant. Le pari semble réussi.

SailGP : le Team Switzerland avec «80% de Suisses à bord» L'équipe de Suisse de SailGP mise sur un équipage à majorité helvétique. Avec l'arrivée de Maud Jayet, 4e des derniers Jeux olympiques, la formation Team Switzerland a pris un nouveau cap. Rencontre avec l'équipage suisse. 18.09.2025

La rade de Genève subit une imposante mais provisoire transformation pour accueillir les meilleurs marins du monde ce week-end. Au pied du Jet d'eau, une grande zone technique a été installée et les bateaux ont été assemblés et mis à l'eau à l'aide d'une grue. La journée de vendredi sera réservée aux activités promotionnelles ainsi qu'aux entraînements, tandis que les courses auront lieu samedi et dimanche, de 15h30 à 17h et seront bien évidemment à suivre sur «blue Zoom».