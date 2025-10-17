  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cyclisme Panique aux Pays-Bas ! Une voiture circule sur le parcours de l’étape

Gregoire Galley

17.10.2025

La troisième étape du Tour des Pays-Bas a été annulée vendredi à la demande des coureurs, qui ont refusé de continuer la course à cause d'une voiture circulant sur le parcours, ont indiqué les organisateurs.

Agence France-Presse

17.10.2025, 15:39

Neutralisée dans un premier temps après environ 30 km, la course a finalement été annulée à la demande des coureurs pour des raisons de sécurité lorsqu'une voiture «a décidé d'ignorer les signaux d'arrêt de l'escorte moto après avoir été arrêtée à deux reprises», ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

«Les coureurs ont indiqué qu'ils voulaient arrêter pour des raisons de sécurité. L'organisation respecte la décision des coureurs et des équipes», ont ajouté les organisateurs du Tour des Pays-Bas, une épreuve qui fait son retour cette année au calendrier.

Vainqueur du contre-la-montre la veille, le Britannique Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) conserve la tête au classement général de la course, qui doit en principe se terminer dimanche.

En février, plusieurs équipes avaient décidé d'abandonner l'Etoile de Bessèges, en France, en invoquant là-aussi des raisons de sécurité après plusieurs intrusions de voitures à contresens sur le parcours.

Les plus lus

Birsfelden verbalise les automobilistes qui contournent les bouchons
«Je l'ai tuée. Et puis voilà» : le procès du meurtre de Lola s'est ouvert
La guerre est déclarée entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron
Le verdict est tombé pour Cédric Jubillar
Le mauvais temps d'automne s'abattra sur la Suisse dès lundi
«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi