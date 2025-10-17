La troisième étape du Tour des Pays-Bas a été annulée vendredi à la demande des coureurs, qui ont refusé de continuer la course à cause d'une voiture circulant sur le parcours, ont indiqué les organisateurs.

Nuovo drama al Giro d'Olanda: 3ª tappa neutralizzata e poi cancellata dopo circa un'ora di gara. La richiesta (accolta) è arrivata dai corridori. Secondo WielerFits, un'auto è entrata nel percorso ignorando più volte i segnali di stop. #TourofHollandpic.twitter.com/vhXyEC2MKZ — 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢 (@MMoretti24) October 17, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

Neutralisée dans un premier temps après environ 30 km, la course a finalement été annulée à la demande des coureurs pour des raisons de sécurité lorsqu'une voiture «a décidé d'ignorer les signaux d'arrêt de l'escorte moto après avoir été arrêtée à deux reprises», ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

«Les coureurs ont indiqué qu'ils voulaient arrêter pour des raisons de sécurité. L'organisation respecte la décision des coureurs et des équipes», ont ajouté les organisateurs du Tour des Pays-Bas, une épreuve qui fait son retour cette année au calendrier.

Vainqueur du contre-la-montre la veille, le Britannique Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) conserve la tête au classement général de la course, qui doit en principe se terminer dimanche.

En février, plusieurs équipes avaient décidé d'abandonner l'Etoile de Bessèges, en France, en invoquant là-aussi des raisons de sécurité après plusieurs intrusions de voitures à contresens sur le parcours.