«Allez Papa, t'es vieux, arrête tes bêtises» - Le défi fou d'un retraité français

Un retraité français s'est lancé un défi un peu, pour ne pas dire complètement, fou : participer au Vendée Globe 2024 depuis... son jardin de Saint-Julien-Molin-Molette, dans la Loire !

Rédaction blue News Clara Francey

«Quand je leur ai parlé de mon projet, ma femme et mes enfants m'ont dit : Allez, papa, arrête, ça suffit. Maintenant, t'es vieux, arrête tes bêtises.» A 71 ans, Bernard Poitau, cité par «Le Progrès», participe à son premier Vendée Globe. Le retraité ne fait toutefois pas partie des quarante skippers à s'être élancés des Sables-d'Olonne le 10 novembre dernier, mais des plus de 600'000 personnes à disputer la célèbre course depuis chez eux, grâce au jeu en ligne «Virtual Regatta», auquel l'ancien pilote de Formule 1 franco-suisse Romain Grosjean est d'ailleurs devenu addict.

Mais au lieu de participer à «l'Everest des mers» depuis son canapé comme les autres joueurs, Bernard Poitau a décidé de pousser l'expérience plus loin, bien plus loin : il a acheté 1 euro (!) un bateau qu'il a planté dans son jardin afin d'y vivre pendant les 8 à 12 semaines de course ! Depuis une dizaine de jours désormais, il joue donc à «Virtual Regatta» sur sa tablette tout en vivant comme un vrai skipper sur son bateau.

En effet, comme les 40 navigateurs en lice sur le «vrai» Vendée Globe, parmi lesquels les Romands Alan Roura et Justine Mettraux, Bernard est seul et sans assistance sur son voilier, «Le Corsaire».

«Je n'ai pas peur de dessaler puisqu'il n'y a pas d'eau. Mais je redoute les deux mois de solitude et surtout je m'interroge sur ma capacité, à 71 ans, à supporter le froid et l'humidité...», avouait-il avant le début de l'aventure à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Malgré ses craintes, tout semble pour l'heure se passer comme sur des roulettes pour Bernard, «parti» le 10 novembre dernier. «Il y a une couchette double que j’occupe seul. Il ne fait pas très chaud, donc j’ai installé un petit chauffage électrique. Il fait 10 degrés donc ce n’est pas dramatique et c’est surtout beaucoup moins dramatique que quelqu’un qui dort sous les ponts de Lyon sous une tente», expliquait-il à RTL après une petite semaine passée sur «Le Corsaire».

«La Vallée des fous» Sorti le 13 novembre dernier au cinéma, ce film de Xavier Beauvois raconte l'histoire de Jean-Paul, interprété par Jean-Paul Rouve, un père de famille alcoolique et endetté qui, bien décidé à reprendre sa vie en main, s’inscrit à «Virtual Regatta» et se met dans les conditions d’un vrai skipper en s’isolant pendant 3 mois sur son bateau dans son jardin.

Défi pour la bonne cause

La réponse du septuagénaire n'est pas anodine : s'il s'est lancé ce défi complètement fou, c'est pour récolter de l'argent pour son association stéphanoise Anticyclone, qui vient en aide aux demandeurs d'asile. «Ils ont affronté des traversées immenses dans de simples radeaux. Mon défi, c'est aussi pour les honorer. Avec l'association, on a déjà aidé plus de 3500 personnes», expliquait-il à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Si vous voulez suivre l'aventure de Bernard, son pseudo sur «Virtual Regatta» est le suivant : Anticyclone MolinMolette.