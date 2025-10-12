Marcel Hug s'est imposé pour la 6e fois de sa carrière au marathon de Chicago, aux Etats-Unis ce dimanche. Chez les dames, Manuela Schär s'est hissée à la 2e place.
Victorieux à Berlin fin septembre, le Thurgovien de 39 ans a pris les commandes dès le 10e kilomètre et a dès lors fait course en tête pour terminer en 1h23'20. Il a relégué son plus proche poursuivant, le Britannique David Weir à plus de 4 minutes. L'Américain Aaron Pike a complété le podium.
La Lucernoise Manuela Schär s'est adjugé la 2e place au sprint face à l'Américaine Tatyana Mcfadden en 1h39'03. L'Américaine Susannah Scaroni a mené la course de bout en bout pour s'imposer avec plus de 2 minutes d'avance sur ses poursuivantes. La Thurgovienne Catherine Debrunner, récente quintuple médaillée d'or aux Mondiaux de New Dehli, a terminé 6e.
Succès de Jacob Kiplimo et d'Hawi Feysa
- L'Ougandais Jacob Kiplimo a remporté le marathon de Chicago dimanche en 2h2'23 et devient le 7e meilleur performeur de l'histoire. Hawi Feysa s'est imposée chez les dames en 2h14'56 avec le 6e chrono de tous les temps.
- Kiplimo, 24 ans, avait brillé sur la piste (bronze olympique du 10'000 m en 2021 et bronze mondial en 2022) avant de passer avec brio sur la route. Auteur du record du monde du semi-marathon en février (56'42 à Barcelone), il avait terminé 2e de son premier marathon à Londres en avril (2h03'37) avant son succès à Chicago.
- Kiplimo a longtemps été en avance sur le chrono du record du monde établi sur ce même parcours en 2023 par le Kenyan Kelvin Kiptum (2h00'35), qui avait trouvé la mort quatre mois plus tard dans un accident de la route au Kenya.
- Chez les dames, l'Ethiopienne Hawi Feysa, 26 ans, a elle aussi décroché son premier succès sur un marathon majeur, en 2h14'56, la 6e performance de l'histoire sur la distance.