🏆 @vismaleaseabike remporte le contre-la-montre par équipe et 🇺🇸@MatteoJorg prend le @MaillotjauneLCL ! 💛

⏪ Revivez le dénouement de l’étape 3



🏆 @vismaleaseabike wins the team time trial and 🇺🇸@MatteoJorg takes the yellow jersey! 💛

⏪Relive the end of Stage 3.#ParisNice pic.twitter.com/mjmlQJCiwu