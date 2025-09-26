  1. Clients Privés
Aviron Pas d'autre médaille suisse aux Mondiaux de Shanghai

ATS

26.9.2025 - 10:03

La Suisse n'a pas décroché de podium vendredi aux Mondiaux de Shanghai. Le deux de couple Fabienne Schweizer/Salome Ulrich a terminé 4e, alors que Raphaël Ahumada et Kai Schätzle se sont classés 5e.

Salome Ulrich et Fabienne Schweizer ont manqué la médaille de bronze aux Mondiaux de Shanghaï
Fabienne Schweizer, 28 ans, et Salome Ulrich, 25 ans, étaient derrière les médaillées à tous les pointages intermédiaires. Les deux Lucernoises ont terminé à 2''09 de la médaille de bronze. L'or a été remporté par les Néerlandaises Benthe Boonstra/Roos de Jong.

Aviron. Mondiaux de Shanghai : une breloque pour Brunner et Plock

AvironMondiaux de Shanghai : une breloque pour Brunner et Plock

Ahumada et Schätzle ont abordé la finale de manière offensive. Après 500 m, le Vaudois de 24 ans et le Lucernois de 25 ans occupaient la 2e place, puis la 3e place à mi-course. Mais ils n'ont pas su tenir la cadence, si bien qu'ils ont manqué le bronze de 4''14. L'or est revenu aux Polonais Mateusz Biskup/Miroslaw Zietarski.

