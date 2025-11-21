  1. Clients Privés
Snowboardcross Pas d'étape à Isola 2000 pour des raisons géopolitiques

ATS

21.11.2025 - 20:08

Maire d'Isola, Mylène Agnelli a annoncé vendredi l'annulation de l'étape de Coupe du monde de snowboardcross prévue les 24 et 25 janvier dans la station française d'Isola 2000. Cette décision a été prise pour des raisons géopolitiques.

L’étape de Coupe du monde de snowboardcross à Isola 2000 a été annulée (photo d’illustration).
L’étape de Coupe du monde de snowboardcross à Isola 2000 a été annulée (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.11.2025, 20:08

Dans un communiqué, Mme Agnelli a évoqué sans le nommer le choix de l'office du tourisme d'Azerbaïdjan comme sponsor principal de l'événement par la Fédération internationale de ski (FIS). «En raison de considérations géopolitiques évidentes (...), il nous est apparu impossible d'accueillir sereinement et dans de bonnes conditions un événement dont les enjeux deviendraient incompatibles avec les valeurs que nous défendons», a-t-elle expliqué.

La décision d'annuler a été prise pour «préserver l'intégrité sportive, l'image de la station et le respect des engagements éthiques auxquels nous sommes collectivement attachés». La FIS a de son côté annoncé l'annulation «pour des raisons d'organisation» de l'étape d'Isola 2000 dans un court communiqué.

La métropole de Nice Côte d'Azur a régulièrement apporté son soutien aux Arméniens dans leur conflit territorial contre l'Azerbaïdjan, surtout depuis l'offensive éclair de Bakou en septembre 2023 pour reprendre l'enclave du Karabakh.

