Les relayeurs du 4x100 m 4 nages ont réalisé un nouveau record de Suisse en séries lors de la dernière journée des Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Roman Mityukov (dos), Jérémy Desplanches (brasse), Noè Ponti (papillon) et Antonio Djakovic (crawl) n'ont toutefois pas obtenu leur ticket pour la finale.

Jérémy Desplanches et ses compères ont échoué dès les séries aux Mondiaux. Keystone

Le quatuor de choc de la natation masculine helvétique a réussi un chrono de 3'35''46 synonyme de 15e place, manquant le top 8 pour 2''20. Il a tout de même amélioré de plus d'une seconde et demie un record national qui détenait depuis les Mondiaux 2019 (3'36''98 par Mityukov, Yannick Käser, Desplanches qui était alors aligné sur le papillon, et Nils Liess).

Swiss Aquatics doit donc se satisfaire de trois finales (top 8) dans ces Mondiaux. Mais la médaille de bronze obtenue par Roman Mityukov sur 200 m dos vient largement compenser les difficultés rencontrées par les médaillés olympiques Noè Ponti (7e du 100 m papillon) et Jérémy Desplanches (éliminé en demies sur 200 m 4 nages). Antonio Djakovic (6e du 400 m libre) a en outre rempli son contrat après une saison marquée par une blessure à un nerf du cou.

ATS