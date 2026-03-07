  1. Clients Privés
Tournoi des six nations Le rêve de Grand Chelem du XV de France se brise en Ecosse

ATS

7.3.2026 - 17:26

Un rugby oublié, une confiance envolée, et des illusions perdues. Le XV de France a vu son rêve de Grand Chelem dans le Tournoi des six nations être brisé samedi à Edimbourg par l'Ecosse (50-40), trop forte pour des Bleus surclassés.

L’Ecosse a surclassé la France à Edimbourg samedi.
L’Ecosse a surclassé la France à Edimbourg samedi.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

07.03.2026, 17:26

Balayés par un XV du Chardon sur un nuage qui rejoint la France en tête du classement avec 16 points, les Français gardent toutefois leur destin en mains grâce à un sursaut d'orgueil en fin de partie, et devront faire mieux que l'Ecosse lors de la dernière journée pour remporter le Tournoi.

L'Ecosse peut rêver d'un sacre, elle qui n'a plus mis la main sur le trophée depuis que le Tournoi est passé à six nations: son dernier titre remonte à 1999.

