Les cavaliers suisses ont manqué le podium par équipes au championnat d'Europe de La Corogne. Ils ont terminé au cinquième rang. Le titre est revenu à la Belgique.

Keystone-SDA ATS

Les Belges ont devancé la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Au classement individuel, Steve Guerdat (Iashin Sitte) reste en course pour une médaille.

Après un parcours sans faute, le Jurassien occupe le troisième rang provisoire derrière l'Allemand Richard Vogel (United Touch) et le Britannique Scott Brash (Hello Folie). Deux Suissesses peuvent aussi espérer le podium, en l'occurrence Nadja Peter Steiner (6e) et Jannika Sprunger (9e).

Par contre, tant Géraldine Strautmann (69e) que Martin Fuchs (76e) n'ont pas obtenu leur qualification pour la dernière épreuve dimanche.