Lore Hoffmann n’est pas parvenue à courir sous les 2 minutes lors du meeting de la Diamond League de Doha. Au Qatar, la Valaisanne a bouclé son 800 m en 2’01’’96.

Lore Hoffmann échoue à passer la barre des 2 minutes à Doha. IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

La victoire est revenue à l’Américaine Addison Wiley en 1’57’’98. Un chrono très éloigné de ceux réussis ces derniers temps par Audrey Werro et par Keely Hodgkinson. La Fribourgeoise et la Championne du monde ont fait l’impasse sur ce meeting qui était initialement prévu le 8 mai, mais qui a dû être reporté en raison de la guerre en Iran.