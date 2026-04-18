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NBA Pas de play-off pour Stephen Curry et les Warriors

ATS

18.4.2026 - 07:11

Phoenix et Orlando sont les deux dernières équipes qualifiées pour les play-off de NBA. Les Suns ont battu les Golden State Warriors de Stephen Curry vendredi au 2e tour du play-in.

Keystone-SDA

18.04.2026, 07:11

18.04.2026, 08:51

Les Suns se sont imposés 111-96 à domicile devant les Warriors, qui avaient battu les Clippers au 1er tour des barrages. La franchise de l'Arizona défiera donc Oklahoma City, tenant du titre et vainqueur de la saison régulière, au 1er tour des play-off.

Condamnés aux barrages pour la troisième saison de suite, les Warriors sont privés de séries finales comme en 2024, une nouvelle désillusion pour achever la 17e saison de Stephen Curry (38 ans). Héroïque mercredi chez les Clippers, le diabolique meneur, revenu début avril après deux mois d'absence en raison d'une blessure au genou droit, a été bien contenu par la défense des Suns vendredi.

Curry a compilé 17 points (à 3/10 de loin) et 4 passes décisives. Jalen Green a quant à lui fait très mal aux Warriors avec 36 points. Les Suns, rapidement devant, ont vu les visiteurs revenir à 5 points à la pause (50-45) mais ont ensuite réussi à garder un matelas confortable jusqu'à la sirène.

Golden State, encore champion en 2022, termine une saison de frustrations marquée par de nombreuses blessures, en plus de celle de Curry, dans un effectif vieillissant qui sait que son temps est compté. Jimmy Butler s'est rompu les ligaments croisés du genou droit en janvier, Al Horford et Kristaps Porzingis notamment ont raté de nombreux matches.

Orlando défiera Detroit

A la veille du début des play-off, le Magic d'Orlando a pour sa part écrasé les Charlotte Hornets 121-90 afin de décrocher le dernier ticket à l'Est. Paolo Banchero (25 points, 5 rebonds et 6 passes décisives vendredi) et ses coéquipiers défieront donc les Detroit Pistons au 1er tour des play-off, dès dimanche.

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