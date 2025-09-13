Les courses de dimanche ont été annulées sur la Côte d'Azur. La cause? Une tempête annoncée dans le Golfe de Saint-Tropez. Prochain rendez-vous à Genève pour une grande première dans une semaine.

Le ciel est très sombre sur la Côte d'Azur ce samedi. Jonathan Nackstrand for SailGP

La voile est un sport d'extérieur et comme tout sport d'extérieur, il doit s'adapter à la météo. Celle-ci n'est pas clémente ce dimanche dans le Sud de la France. «Il fait beau, mais on voit déjà le ciel s'assombrir méchamment», décrit d'ailleurs Boet Brinkgreve, CEO de l'équipe de Suisse de SailGP, qui comprend l'annulation annoncée dans la matinée par les organisateurs.

En effet, il n'y aura pas de course ce dimanche à Saint-Tropez. La deuxième journée du Grand Prix de France a été logiquement annulée puisqu'un gros orage est annoncé dans l'après-midi. Il était ainsi préférable de ne pas mettre les bateaux et leurs imposantes ailes de 18 mètres à l'eau, afin de ne pas risquer de casse matérielle et de ne pas mettre en danger les marins.

Les résultats après les quatre régates de samedi font donc foi. La Grande-Bretagne de Dylan Fletcher s'impose ainsi devant la Nouvelle-Zélande de Peter Burling et l'Espagne de Diego Botin. La journée a été très animée avec des conditions changeantes sur le plan d'eau français.

Les Suisses en retrait

Les Suisses de Sébastien Schneiter n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu, vivant une journée cauchemardesque et terminant au 12e et dernier rang. Ils ont manqué d'agressivité au départ et ont ensuite souvent été peu en réussite, se retrouvant dans des zones très peu ventées. «Mais cela va nous offrir un vrai axe de travail, on sait ce qu'on doit améliorer», confirme Boet Brinkgreve.

Il faudra vite se remettre à l'endroit puisque samedi et dimanche prochain aura lieu les premières épreuves en Suisse de l'histoire du SailGP. Pour sa cinquième saison, la compétition fait étape à Genève. Sur le Léman, les F50 promettent d'offrir un spectacle grandiose, en espérant que le vent soit de la partie.

