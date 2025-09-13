  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

SailGP Pas de régates à Saint-Tropez en raison des violents orages

Laurent Morel

13.9.2025

Les courses de dimanche ont été annulées sur la Côte d'Azur. La cause? Une tempête annoncée dans le Golfe de Saint-Tropez. Prochain rendez-vous à Genève pour une grande première dans une semaine.

Le ciel est très sombre sur la Côte d'Azur ce samedi.
Le ciel est très sombre sur la Côte d'Azur ce samedi.
Jonathan Nackstrand for SailGP

Laurent Morel

13.09.2025, 10:12

13.09.2025, 10:21

La voile est un sport d'extérieur et comme tout sport d'extérieur, il doit s'adapter à la météo. Celle-ci n'est pas clémente ce dimanche dans le Sud de la France. «Il fait beau, mais on voit déjà le ciel s'assombrir méchamment», décrit d'ailleurs Boet Brinkgreve, CEO de l'équipe de Suisse de SailGP, qui comprend l'annulation annoncée dans la matinée par les organisateurs.

«Sensations jamais connues». SailGP : embarquez à bord du catamaran de l’équipe de Suisse !

«Sensations jamais connues»SailGP : embarquez à bord du catamaran de l’équipe de Suisse !

En effet, il n'y aura pas de course ce dimanche à Saint-Tropez. La deuxième journée du Grand Prix de France a été logiquement annulée puisqu'un gros orage est annoncé dans l'après-midi. Il était ainsi préférable de ne pas mettre les bateaux et leurs imposantes ailes de 18 mètres à l'eau, afin de ne pas risquer de casse matérielle et de ne pas mettre en danger les marins.

«C'est notre évènement !» : l'équipe de Suisse de SailGP motivée à Genève
3:56

«C'est notre évènement !» : l'équipe de Suisse de SailGP motivée à Genève

Les membres de l'équipe suisse de SailGP donnent leurs impressions avant leur venue à Genève. La rade du bout du lac Léman accueillera pour la première fois cette compétition spectaculaire de catamarans volants.

Les résultats après les quatre régates de samedi font donc foi. La Grande-Bretagne de Dylan Fletcher s'impose ainsi devant la Nouvelle-Zélande de Peter Burling et l'Espagne de Diego Botin. La journée a été très animée avec des conditions changeantes sur le plan d'eau français.

Les Suisses en retrait

Les Suisses de Sébastien Schneiter n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu, vivant une journée cauchemardesque et terminant au 12e et dernier rang. Ils ont manqué d'agressivité au départ et ont ensuite souvent été peu en réussite, se retrouvant dans des zones très peu ventées. «Mais cela va nous offrir un vrai axe de travail, on sait ce qu'on doit améliorer», confirme Boet Brinkgreve.

Il faudra vite se remettre à l'endroit puisque samedi et dimanche prochain aura lieu les premières épreuves en Suisse de l'histoire du SailGP. Pour sa cinquième saison, la compétition fait étape à Genève. Sur le Léman, les F50 promettent d'offrir un spectacle grandiose, en espérant que le vent soit de la partie.

Le SailGP prêt à conquérir le public suisse
3:43

Le SailGP prêt à conquérir le public suisse

Les 20 et 21 septembre prochain, le SailGP fait étape à Genève pour la première fois de son histoire. Rencontre avec son COO Julien di Biase.

Les épreuves seront bien évidemment à suivre durant l'ensemble du week-end sur blue Zoom.

SailGP : à bord du catamaran helvétique !

SailGP : à bord du catamaran helvétique !

blue Sport vous emmène naviguer sur la Formule 1 des mers. Notre journaliste nous explique les sensations qu'il a vécues avec l'équipe de Suisse de SailGP.

09.09.2025

Les plus lus

«Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»
Des touristes hospitalisés à cause d'une surdose... de vitamine D!
Les pick-up américains vont-ils envahir l'Europe?
Il saute d'un bateau de croisière avec un sac rempli d'argent!
La levée de l'interdiction des courses automobiles interroge