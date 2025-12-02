  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Golf Le calvaire de Tiger Woods : «Ça a été une année difficile»

ATS

2.12.2025 - 18:20

Tiger Woods, qui aura bientôt 50 ans, a écarté la perspective d'un retour prochain à la compétition. La «lenteur» de sa convalescence après une opération du dos subie en octobre en est la cause.

Tiger Woods doit encore patienter avant de retrouver la compétition.
Tiger Woods doit encore patienter avant de retrouver la compétition.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

02.12.2025, 18:20

02.12.2025, 18:28

«Ce n'est pas aussi rapide que je le souhaiterais», a concédé l'Américain. Il était interrogé sur son programme de remise en forme, en marge du «Hero World Challenge», le tournoi sur invitation qu'il organise aux Bahamas chaque année.

«Je suis encore très loin» de pouvoir déterminer un calendrier pour 2026, a poursuivi le «Tigre», 15 fois vainqueur d'un Majeur, le dernier en 2019. «J'ai seulement hâte de pouvoir jouer à nouveau, laissez-moi faire ça, et ensuite je verrai quel sera le programme.»

«Malheureusement, j'ai déjà connu cette période de rééducation, et il faut y aller pas à pas», a-t-il indiqué. Woods, qui fêtera ses 50 ans le 30 décembre, a subi plusieurs interventions chirurgicales depuis sa dernière apparition sur un parcours, lors du British Open disputé en juillet 2024. Mi-octobre, il s'est fait opérer pour remplacer un disque lombaire dans le bas du dos.

Golf. Tiger Woods opéré du dos... une septième fois !

GolfTiger Woods opéré du dos... une septième fois !

En 2021, il avait été grièvement blessé aux jambes dans un accident de voiture. «J'ai reçu le feu vert la semaine dernière pour taper des chips (coup d'approche joué à proximité du green, NDLR) et des putts (coup joué sur le green, NDLR), donc c'est bien», a-t-il détaillé.

La rééducation est «lente. Je ne peux pas faire grand-chose après le remplacement d'un disque. Vraiment pas grand-chose», a-t-il précisé. «Ça va prendre du temps.»

L'Américain demeure néanmoins confiant sur ses chances de retrouver la compétition un jour. «J'aimerais pouvoir rejouer au golf, simplement», a-t-il assuré. «Je n'ai pas joué au golf depuis longtemps. Ça a été une année difficile.»

Les plus lus

Poutine: «Si l'Europe veut la guerre, nous sommes prêts»
Une onde d'un nouveau genre serpente dans les profondeurs du Léman
Décos de Noël à la Maison Blanche: Melania met le paquet!
Sunderland et Granit Xhaka face à un «gros défi»
David Rachline démissionne de la vice-présidence du RN