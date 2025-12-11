  1. Clients Privés
Ski de fond à Davos Les cadors suisses font l’impasse sur le sprint par équipes

ATS

11.12.2025 - 15:16

Les deux têtes d'affiche du sprint suisse Grond et Fähndrich ne seront pas au départ du sprint par équipes de Coupe du monde à Davos. Les chances de rééditer l'exploit de l'an dernier s'amenuisent.

Valerio Grond souffre de maux de gorge au pire des moments (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

En 2024, Janik Riebli et Valerio Grond (2e) chez les hommes et Anja Weber et Nadine Fähndrich (3e) chez les femmes avaient décroché deux places sur le podium

Mondiaux de ski nordique. «Tellement d'émotions» - Exploit historique du relais suisse !

Mondiaux de ski nordique«Tellement d'émotions» - Exploit historique du relais suisse !

Comme d'autres membres de l'équipe suisse, Valerio Grond souffre de maux de gorge et a donc renoncé à prendre le départ. On ne sait pas encore s'il sera en mesure de participer au sprint individuel de samedi. Janik Riebli fera donc la paire avec le jeune Engadinois Noe Näff.

Fähndrich s'économise

Lors de la préparation, Nadine Fähndrich avait déjà envisagé de renoncer au sprint par équipes, car elle avait payé son effort le lendemain en 2024. Cette saison, elle a pour objectif de remporter le classement général du sprint en Coupe du monde. Anja Weber fera donc équipe avec Lea Fischer.

Mondiaux de ski nordique. Nadine Fähndrich apporte une première médaille à la Suisse !

Mondiaux de ski nordiqueNadine Fähndrich apporte une première médaille à la Suisse !

Autre incertitude côté suisse, Nadja Kälin et Jason Rüesch sont actuellement malades et l'on ne sait pas encore s'ils pourront prendre le départ du 20 km classique dimanche.

