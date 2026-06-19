Pas de victoire pour la Suisse lors des épreuves de short-track dans le cadre de la Coupe du monde à Lenzerheide! Les Suissesses ont, ainsi, placé quatre d'entre elles parmi les six premières sans toutefois pouvoir conclure.

Le podium pour Savilia Blunk (archives). IMAGO

Keystone-SDA ATS

La victoire est revenue à l'Américaine Savilia Blunk, Ronja Blöchlinger a pris la deuxième place devant la Championne du monde Alessandra Keller, laquelle avait lancé les hostilités dans l’ultime tour.

Chez les hommes, Dario Lillo, Filippo Colombo et Fabio Püntener figuraient dans le groupe de tête avant l’attaque dans la dernière ascension des Français Adrien Boichis, le futur vainqueur, et Lucas Martin. Dario Lillo a signé le meilleur résultat dans le camp suisse avec son cinquième rang.