Les handballeurs suisses suivront le Championnat du monde 2027 en Allemagne en tant que spectateurs. Après avoir manqué la qualification, l'équipe du sélectionneur Andy Schmid repart les mains vides lors de l'attribution des invitations.

Andy Schmid et la Suisse regarderont le Mondial depuis la maison. KEYSTONE

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La Turquie et l'Arabie saoudite ont obtenu ces places, comme l'a annoncé mardi la Fédération internationale de handball (IHF). Au total, 13 nations avaient déposé une demande de wild card.

Pour la Coupe du monde 2025, la Suisse avait encore obtenu une wild card après avoir échoué face à la Slovénie lors des barrages. Cette fois-ci, c'est l'Italie qui a mis fin à son parcours lors des barrages.