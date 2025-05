«Pas le plus intelligent» - Carapaz pas tendre avec Del Toro

Isaac del Toro a assuré qu'il reviendrait «plus fort» à l'avenir après avoir perdu le Tour d'Italie au détriment de Simon Yates, samedi lors de la 20e étape, où le Mexicain n'a «pas bien couru» selon son rival Richard Carapaz.

Isaac Del Toro n'a «pas bien couru» samedi selon son rival Richard Carapaz. IMAGO/LaPresse

Agence France-Presse Clara Francey

«J'étais si près de gagner le Giro, je suis très déçu mais je ne veux pas pleurer devant la caméra. C'est le cyclisme, je n'ai pas de regrets, je reviendrai plus fort, je sais maintenant que je peux rivaliser là-haut», a déclaré Del Toro qui a gardé le sourire à l'arrivée.

Révélation de ce Giro à 21 ans, il portait le maillot rose de leader depuis la 9e étape. Mais il l'a perdu samedi dans le colle de Finestre où il s'est neutralisé avec son dauphin, l'Équatorien Richard Carapaz, ce dont a profité Simon Yates pour gagner, sauf accident dimanche, son premier Tour d'Italie.

«On était probablement les plus forts mais certainement pas les plus intelligents», a lâché un Carapaz dépité à l'arrivée avant de critiquer Del Toro. «Au final, c'est lui qui a perdu le Giro. Je crois qu'il n'a pas bien couru aujourd'hui et le plus intelligent a gagné», a-t-il déclaré aux médias avant de s'éclipser rapidement.

Del Toro a, lui, enchaîné les interviews pour d'abord féliciter Yates, «le plus intelligent aujourd'hui» mais aussi donner sa version des faits.

«Au début, Carapaz voulait faire craquer tout le monde et je me suis contenté de suivre. Je me devais de rester avec lui car il était deuxième au général et Yates troisième. C'était à lui (Carapaz) de suivre Yates. Je n'allais pas non plus l'emmener jusqu'au pied de la dernière montée.»

Isaac Del Toro 🇲🇽 prefirió bloquear a Richard Carapaz y perder el #GirodItalia en la penúltima etapa. INSÓLITO!!!



Fantástico lo del VISMA y Simon Yates 🇬🇧 para ser campeón, pero el único que quiso ganar y lo intentó siempre contra todo y contra todos, fue la #Locomotora



🇪🇨🚲💪 pic.twitter.com/ewbwlySfH1 — Josué Pazmiño F. (@josuepazmino89) May 31, 2025

Une fois que Yates a créé un premier écart conséquent, Del Toro a dit avoir proposé à Carapaz de collaborer. «Mais il m'a dit: ‹non car tu ne m'as pas aidé quand on était à 20 secondes›» de Yates, a raconté le Mexicain qui s'est ensuite concentré pour verrouiller sa deuxième place.

«Je suis content de cette deuxième place. Elle me donne beaucoup de confiance. Pour être grand dans la victoire, il faut savoir aussi être grand dans la défaite. Je pense être un bon perdant», a dit le Mexicain.